调查：欧洲央行料延长购债时间 放松购债规定

2012年2月24日，图为不同面值的欧元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透7月20日 - 一项路透调查显示，面对英国脱欧后欧元区经济增长进一步下滑，欧洲央行(ECB)近期可能不得不延长并扩展资产购买计划。

分析师称，欧洲央行除了在2017年3月之后继续每月购买800亿欧元债券以外，可能还放弃之前自己设定的限制，开始购买收益率低于欧洲央行负0.40%的存款利率的债券。

调查显示，欧洲央行还可能上调对不受集体行动条款保护的各种债券的购买上限。调查预计该央行不会进一步降息，或提高每月资产购买规模。

预计欧洲央行周四的会议不会作出任何政策调整。

这份英国6月23日公投后进行的首份调查，与有关欧元区最大的几个经济体在失去动能的担忧吻合，目前欧洲央行避免经济继续下滑的能力看来有限。

鉴于欧元区现有大量公债收益率为负值，欧洲央行当前可购买的证券数量有限。

迄今为止鲜有迹象显示，超低收益率甚至当前的负收益率对几乎不存在的欧元区通胀有什么改善。欧洲央行设定的欧元区通胀率目标为略低于2%。

鉴于欧洲央行刚刚把每月资产购买规模提高200亿欧元，并将公司债纳入购买范围，所以进一步推低收益率不太容易，可能也没什么帮助。

“过去一个季度(德国)公债收益率下滑，使央行越来越难以扩大量化宽松(QE)规模，也更难坚持不买收益率低于存款利率的债券这条规定，”汇丰分析师Karen Ward写道。

“我们所能做的最好猜测是，央行很可能在9月份延长QE计划(再延长六个月)时作出这些调整，尽管英国退欧公投可能会加重(欧洲央行管理)委员会的紧迫感。”

英国央行上周在英国公投退欧以来首次召开的政策会议上维持货币政策不变，但明确表示不久后就会降息和进一步放松政策，可能就是在8月份。

**成长在年初加速后快速消退**

经济成长在年初加速后，动能在英国6月23日脱欧公投前消退，如今预期将更加疲弱。

然而，尽管要求欧洲央行进一步宽松政策的声浪在近几周益发响亮，却并不清楚更多的货币宽松能否带来帮助，尤其是在财政刺激欠缺的情况下。

31位回答额外问题的受访者中有近三分之一表示，和年初相比，他们对欧洲央行影响经济表现和通胀能力的信心减弱。

对欧元区明年GDP增长率的预估将从先前的1.6%降至1.3%，为一年前展开对2017年经济看法调查以来的最低预估中值。

之前，国际货币基金组织(IMF)在最新展望中，也将2017年欧元区成长预估下调0.2个百分点至1.4%。

分析师还将法国2017年成长预估从三个月前的1.5%降至1.2%。意大利则从1.2%降至0.8%。

根据最新的路透调查，欧元区从现在起至2017年第二季的季度增长率下调0.1个百分点至0.3%。

路透调查中值显示，欧元区未来一年经济陷入衰退的可能性为20%，远远低于类似调查中预测英国陷入衰退的机率60%。(完)