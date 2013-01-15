调查: 欧洲央行今年或不会动用债券购买计划--交易商

路透班加罗尔1月14日 - 路透对货币市场交易商的访查显示,有略微超过半数的受访者预计欧洲央行今年可能不会动用债券购买计划来帮助受困欧元区国家政府.

23位交易商中,有13位认为,包括西班牙和意大利等举债成本为欧元区最高的国家在内,任何欧元区成员国都不会要求附条件的救助.这类救助可能会开启无限制的直接货币交易(OMT)计划.

"由于当前市况,我们预计欧洲央行不会动用OMT,"一位交易商说,其指的是最近几个月欧元区二线国家政府举债成本明显下降.

"若市况维持在这种状态下,那么欧洲央行就没必要动用OMT,"一位预计市况将持续改善的货币市场交易商说.

直到最近,大多数研究西班牙市场的经纪商和分析师还认为西班牙今年上半年将申请救助,触发欧元区首个OMT.

不过有些人开始重新考虑,因西班牙的借款成本降至10个月低位,而且该国首相拉霍伊(Mariano Rajoy)不断重申,除非被迫,否则他不会申请救助.

西班牙和意大利过去一周都曾成功标债.西班牙10年期公债收益率自3月来首次降至5%以下.该收益率于7月触及7.8%的高位,随后欧洲央行在9月宣布了OMT计划.

但是,仍有不少交易商--23位中有10位,认为至少又一个国家会触发债券购买计划,这些交易商中有六位认为这个国家会是西班牙.

"我认为市况的改善并不是永久的,未来数月将恶化.所有问题仍然存在,什么都没获解决."另一名交易商说.(完)

(编译 杜明霞; 审校 张若琪)

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