调查：交易商称欧洲央行购买主权债的机率为25%

路透9月8日 - 路透对货币市场交易商的调查显示，欧洲央行(ECB)最终将购买主权债以刺激欧元区经济的机率只有25%。

但对于欧洲央行其他举措是否足以提振经济，并促使通胀率升向接近欧洲央行目标的水准，交易商看法分歧。

欧洲央行上周四宣布，将购买资产支持证券(ABS)和担保债券--但不购买主权债--以提升通胀并抵御通缩[nL3S0R55UL]。根据调查，欧洲央行将购买约3,000亿欧元的证券。

路透在欧洲央行会议后对40名分析师的快速调查显示，约四分之三的受访者认为欧洲央行新举措将取得效果。他们预计欧洲央行购买主权债的机率为40%。

ECB还调低本已处于纪录低点的利率，尽管在上周四会议前，接受路透调查的交易商很少有人预期调低存款利率会提振同业银行间放款。

“调低利率将不会有多大作用，不过购买ABS和担保债券应会向实体经济注资，并会刺激通胀。不过我仍持怀疑态度，除非看到成效。”欧元货币市场一交易商说道。

周一受访的24位欧元货币市场交易商亦预期，银行在ECB每周例行的标售中将借款1,090亿欧元，低于本周到期的1,112亿。

银行将要偿还35亿欧元在2011和2012年自ECB借入的贷款，远低于本周将要返还的91亿欧元。(完)

(编译/审校 杜明霞/孙茉莉)

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