欧洲央行料重启债券购买计划--交易商

路透班加罗尔7月30日电---周一接受路透访问的绝大多数欧元货币市场交易商都表示,欧洲央行(ECB)或将宣布重启在二级市场购买西班牙和意大利公债的计划,且最早可能会在周四宣布.

24位受访交易商中有19位称欧洲央行将很快重启证券市场计划(SMP).而在这19位中,有10位预计欧洲央行会在周四宣布该计划,有六位预计会在9月宣布,两位预计更晚,一位未指出确切时间.

交易商还表示,欧洲央行将说服欧元区永久救助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)/欧洲稳定机制(ESM)--在二级市场上购买公债.但这些交易商对具体时间的预期存在分歧.

24位欧元货币市场交易商中的17位表示,欧洲央行将给ESM颁发银行执照.但24位中的20位认为欧洲央行不会允许成员国央行来购买民间领域资产.

在欧洲央行是否将实施新一轮的长期再融资操作(LTRO)方面,交易商意见不一.其中大多数表示,欧洲央行将不会像美联储(FED)和英国央行做的那样,来出台量化宽松政策.

这项每周调查亦显示,欧洲央行将在其七天期再融资操作中分配1,300亿欧元,规模稍小於上周的1,310亿欧元.(完)

--编译 侯向明;审校 程琳

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