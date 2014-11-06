调查：欧洲央行能够削弱欧元 但唯有通过买主权债（更新版）

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路透11月5日 - 路透调查结果显示，外汇策略师大多认为欧洲央行(ECB)仍然能够削弱欧元，但唯一途径是买进欧元区18国主权债券。

欧元兑美元EUR=今年以来已经贬值9%，多数跌幅是在欧洲央行9月宣布购买担保债券等提振通胀及经济成长的措施后录得的。

欧元走贬及其他刺激措施至今未能拉高通胀，10月通胀率为0.4%，还不到欧洲央行接近2%通胀目标的四分之一。许多欧元区经济体目前已经陷入通缩。

近几个月来美元兑主要货币大涨。美国经济复苏势头正在增强，令人预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在明年年中升息。美联储于上周结束实施已有相当一段时间的买债计画。

周三调查结果显示，欧元兑美元料将在未来12个月缓步贬值，但受访者表示除非欧洲央行大举放宽政策，欧元下跌空间可能无多，特别是若美元的涨势趋缓。买进政府公债是欧洲央行剩下的最后选项之一。

关于欧洲央行能否不受美国政策决议影响、独自影响欧元汇率的追加问题，38位回答此问题的策略师中，有29位认为答案是肯定的。

“若欧洲央行成功扩大资产负债表规模，在此同时美联储的资产负债表规模保持不变或缩小，则欧洲央行就能够影响欧元汇率，”瑞穗实业银行资深分析师Colin Asher表示。

路透上周调查显示，欧洲央行必须将资产负债表规模扩大1万亿(兆)欧元，才能起到拉抬通胀的作用；1万亿欧元相当于墨西哥的总体经济规模，但与美联储过去五年印钞的规模比较相形见绌。

“只有购买主权债，欧洲央行才有希望达成可媲美美国的这种量化刺激举措。欧元区没有其他市场有这么大规模，”德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt表示。

本周对60位外汇策略师的调查显示，一个月后欧元兑美元汇率在1.25美元，六个月后一年后的报价料分别为1.22和1.20美元。

此次预估低于上次调查的结果，符合期货市场的预期。期货市场投机客上周增加欧元空头仓位，使得空头规模为2012年7月以来最大。

如果到明年10月欧元真的跌那么多，将达到五年最低水准，应有助于欧元区输入通胀，并刺激出口。

但那主要取决于大宗商品价格及油价，那些价格下跌可能抵消欧元走弱对通胀起到的拉升作用。

由于原油供应过剩，油价在七周内就重挫了20美元。铁矿石等大宗商品价格也因中国经济增长放缓而下跌。

“欧元走贬，尤其是兑美元贬值，其效应已几乎完全被工业和能源商品价格下跌抵消。”瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师Dag Muller表示。

调查结果还显示，日圆兑美元JPY=将在一年后贬至116.0日圆，但在未来六个月将在当前水准114.6附近交投。

日本央行上周五意外扩大政府公债和其他资产购买规模后，美元兑日圆跳升。

然而，日央行的额外刺激举措实际上等于承认，迄今为止日相安倍晋三为提高通胀采取的激进计划并不成功。

10月时路透调查显示，分析师连续第五个月下调对日本的年度经济增长预估，称日本央行不可能在下一财年前实现2%的通胀目标。(完)

(编译 李爽/张若琪 审校 张涛)

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