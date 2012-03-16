专访：欧央行考虑如何适时退出危机模式--官员

《路透早报》--2月18日
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路透维也纳3月15日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周四对路透表示,央行在向银行体系大量挹注低成本资金後将暂时按兵不动,并正在考虑如何在时机适当时退出危机模式.
不过他补充说,目前移除央行的支持性举措还为时过早--这是一个逐步的过程,取决於物价稳定和金融市场情况.
欧洲央行在去年底降息至1.0%的纪录低点,此後为银行业提供了逾1万亿欧元(1.3万亿美元)的低成本三年期资金,同时还放宽了对担保品的要求.
虽然这些举措避免了金融崩溃,但央行管委会成员对其中的风险日益感到不安.管委会成员暨芬兰央行总裁利卡宁在周四的另一次讲话中强调,欧洲央行有必要及时退出危机模式.
诺沃特尼称,目前央行采取等待观望的态度.
"现在我们必须看一看各种举措对经济的影响情况,"他在对Reuters Insider TV发表的讲话中表示.
"这需要一些时间;同时我也不认为还有采取进一步行动的必要,"他补充说,并未讨论进一步降息.
他表示,管委会已经在讨论如何组织退出,但强调一定不能干扰经济.
利卡宁则表示,欧洲央行有必要在债务危机结束前着手退出非常规举措,让经济独立运行.
"央行的举措可以用来稳定金融市场,但要想长久性解决债务危机,则需要成功的财政和结构性政策,并能够有序及时地撤除这些临时性央行措施."利卡宁说.
**ECB内部**
两周前,德国央行总裁魏德曼致信欧洲央行总裁德拉吉并表达担心央行资产负债表风险日益增加.此信内容向公众曝光,在ECB内部造成紧张气氛.欧洲央行管委会成员间的分歧显现出来.
诺沃特尼否认了有关德国央行和欧洲央行之间不和的传言,并称媒体有时会夸大事实."我们的管理委员会有非常好的合作气氛."
存在争议的问题之一,是ECB的公债购买计划.德国央行前总裁韦伯和前欧洲央行执委会成员史塔克因此辞职.自去年11月德拉吉就任ECB总裁後,公债购买规模有所缩减,并在2月暂停.
诺沃特尼在谈及经济时,表示欧洲经济将在今年下半年改善,因欧洲北部经济较强的国家料帮助抵消南部较疲弱国家的表现,他还表示当前没有迹象显示有通胀风险.
诺沃特尼亦否认近期原油价格上涨是由欧洲央行向市场提供低成本资金所致.(完)
--编译 郑茵/洪曦;审校 张涛
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