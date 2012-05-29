调查：欧洲央行料将把无限量再融资操作延长逾一年

2016年投行大宗商品相关收入减少7% 因石油部门疲弱--调查
路透伦敦2月23日 - 金融业分析机构Coalition周四发表的一篇报告称，去年全球最大的12家投资银行大宗商品相关收入减少7%，主因石油部门疲弱。
路透班加罗尔5月28日电---接受路透调查的多数交易商周一表示,在7月後的至少一年内,欧洲央行将继续通过再融资操作向银行提供无限量资金.
所有23位受访交易商均预计,欧洲央行将提供无限量资金直至7月以後,其中13位预计再融资操作将延长逾一年.
六位受访交易商表示,欧洲央行的再融资操作料延长六个月至一年;三位交易商预计延长三至六个月.剩余一位交易商称,至多再延长三个月.(完)
--编译 于春红;审校 王兴亚
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