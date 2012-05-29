版本:
中国
国际财经 | 2012年 5月 29日 星期二 08:29 BJT

调查：欧洲央行料将把无限量再融资操作延长逾一年

路透班加罗尔5月28日电---接受路透调查的多数交易商周一表示,在7月後的至少一年内,欧洲央行将继续通过再融资操作向银行提供无限量资金.

所有23位受访交易商均预计,欧洲央行将提供无限量资金直至7月以後,其中13位预计再融资操作将延长逾一年.

六位受访交易商表示,欧洲央行的再融资操作料延长六个月至一年;三位交易商预计延长三至六个月.剩余一位交易商称,至多再延长三个月.(完)

--编译 于春红;审校 王兴亚

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐