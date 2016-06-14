调查：欧洲央行不会为了英国退欧办理特别流动性操作--交易商

路透6月13日 - 接受路透调查的交易商大多表示，英国若在6月23日公投决定退出欧盟，欧洲央行不会举行任何额外的提升流动性操作。

欧洲央行总裁德拉吉和其他决策官员过去几周已表示，他们正在为英国可能退出欧盟做准备，不过他们并未详述准备细节。

一名欧洲央行利率决策官员周五表示，在英国退欧的情况下，欧洲央行已经准备动用所有工具，首先将使用与英国央行间设立的互换额度。

但受访的15名交易商中有九位指出，如果英国退欧，他们不认为欧洲央行会进行额外的操作为金融体系注入流动性以避免银行体系冻结。

一名货币市场交易商表示，“上次会议已有腹案。目前而言这已足够。甚至若英国投票决定退出欧盟，这事件也没有严重到足以让欧洲央行当前的各项政策脱序。”

欧洲央行每月已经耗资800亿欧元购买资产，维持利率于历史低点，并提供银行超低成本贷款。

另一名交易商称，“不太确定他们是否会让英国央行动用互换额度，但其他方面不会有特别事件发生。”

这项调查同时预测欧洲央行将会在每周例行标售中出借500亿欧元给银行业者，大致持平于上周508.48亿欧元的金额。(完)