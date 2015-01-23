调查：欧洲央行量化宽松计划难以让通胀升至目标水准--分析师

路透1月22日 - 欧洲央行宣布逾1万亿欧元的购债计划后，路透调查显示，45名受访经济分析师中略占多数的人认为，央行的主权债购买计划不足以让通胀率回升至目标水准。

调查结果认为，这项购债计划的持续时间“可能”要长于央行的打算。央行希望到2016年9月能结束计划，在此之前每月将购买多达600亿欧元债券。

央行总裁德拉吉周四宣布了这项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。

但在记者会后进行的路透快速调查发现，45位分析师中有24位表示，量化宽松政策难以将通胀率提升至略低于2%的央行目标水准。

通胀率目前离这一目标差得很远。欧元区12月通胀率跌至负0.2%，德拉吉在记者会上警告称，未来几个月通胀率可能很低甚至为负。

“不能保证量化宽松(QE)一定发挥作用。欧洲央行能够为促进投资和经济活动的准备好条件，但不能强迫消费者消费或企业投资，”ING Financial Markets分析师Carsten Brzeski在研究报告中称。

外界的部份批评源于欧洲央行仅承担20%的资产购买风险，暗示任何潜在的大部份损失将由原本已负债累累的各国机构来承担。

“我们仍然怀疑欧元区QE将会否如一些人所说的那么有效，”Investec首席经济分析师Investec说。

“2012年存在庞大的欧元体系流动性，但并没有刺激对实体经济的借贷活动，且事实上，在欧元区银行业者充份加强其资产负债表之前，将很难看到QE鼓励银行的借贷活动。”

受访的45位分析师中有30位预期，欧洲央行可能在2016年9月底以后仍继续实施QE，特别是如果节支政策降低消费者需求和全球油价没有回升。六位受访的分析师预期“很可能。”(完)

(编译 郑茵/利棣儿；审校 张荻/张涛)

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