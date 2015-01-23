调查：欧洲央行量化宽松计划难以让通胀升至目标水准--分析师

独家：IEA将检讨全球石油需求展望 因应中国与印度汽车新政策
路透新加坡5月12日 - 国际能源署(IEA)将检讨其电动车(EV)使用及石油需求预估，因印度与中国近来皆提出有利于使用汽油以外替代能源的电动汽车与车辆的新政策。
路透1月22日 - 欧洲央行宣布逾1万亿欧元的购债计划后，路透调查显示，45名受访经济分析师中略占多数的人认为，央行的主权债购买计划不足以让通胀率回升至目标水准。
调查结果认为，这项购债计划的持续时间“可能”要长于央行的打算。央行希望到2016年9月能结束计划，在此之前每月将购买多达600亿欧元债券。
央行总裁德拉吉周四宣布了这项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。
但在记者会后进行的路透快速调查发现，45位分析师中有24位表示，量化宽松政策难以将通胀率提升至略低于2%的央行目标水准。
通胀率目前离这一目标差得很远。欧元区12月通胀率跌至负0.2%，德拉吉在记者会上警告称，未来几个月通胀率可能很低甚至为负。
“不能保证量化宽松(QE)一定发挥作用。欧洲央行能够为促进投资和经济活动的准备好条件，但不能强迫消费者消费或企业投资，”ING Financial Markets分析师Carsten Brzeski在研究报告中称。
外界的部份批评源于欧洲央行仅承担20%的资产购买风险，暗示任何潜在的大部份损失将由原本已负债累累的各国机构来承担。
“我们仍然怀疑欧元区QE将会否如一些人所说的那么有效，”Investec首席经济分析师Investec说。
“2012年存在庞大的欧元体系流动性，但并没有刺激对实体经济的借贷活动，且事实上，在欧元区银行业者充份加强其资产负债表之前，将很难看到QE鼓励银行的借贷活动。”
受访的45位分析师中有30位预期，欧洲央行可能在2016年9月底以后仍继续实施QE，特别是如果节支政策降低消费者需求和全球油价没有回升。六位受访的分析师预期“很可能。”(完)
(编译 郑茵/利棣儿；审校 张荻/张涛)
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