调查：欧洲央行不会将存款利率降至负0.2%以下--交易员

中日财长两年来首次对话 同意促进经济和金融合作
路透横滨5月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周六称，中日两国同意促进经济和金融合作。目前美国总统特朗普采取贸易保护立场，加上朝鲜局势紧张，给亚洲经济增长前景带来压力。
路透3月23日 - 路透周一访问的21名欧元区货币市场交易员有19位认
为，欧洲央行(ECB)不会将存款利率调降至当前的负0.2%以下。
欧洲央行于去年6月将存款利率下调至负值，之后又于9月进一步下调
，也就是说要向在央行存放现金的欧元区银行收费。
但银行业者上周积极吸纳欧洲央行长期贷款，外界广泛认为这是银行
对民间企业放贷增长的迹象。
另一项路透调查显示，分析师预计，定于周四公布的一项数据将显示
，欧元区民间贷款将出现近三年来的首次增长。
这项对23名交易员的调查还预计，欧洲央行将在每周操作中分配1,20
0亿欧元，低于上周的1,424亿欧元。
银行业者料将在欧洲央行的三个月贷款招标中吸纳200亿欧元，低于
上次的223亿欧元。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
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