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国际财经 | 2015年 11月 10日 星期二 08:34 BJT

调查：多数受访交易商预期欧央行在12月会议将不会调降存款利率

路透11月9日 - 周一路透调查显示，绝大多数交易商认为，欧洲央行12月货币政策会议不会进一步调降已为负值的存款利率。

受预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)会在12月加息影响，欧元走软。受访的21位交易商中有18位称，欧央行将不会调降存款利率以试图推高通胀率。欧央行总裁德拉吉之前已暗示，可能在12月3日政策会议上采取进一步的宽松政策。

“随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)立场变得强硬，我预期欧元兑美元将继续走软，”一大型银行的交易员说道。“我确实认为欧央行或许会采取一些量化宽松的举措。”

周一调查亦显示，预期欧央行在每周再融资操作中将向银行放贷600亿欧元，略少于上周到期的614.68亿欧元贷款。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 李爽)

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