调查：多数受访交易商预期欧央行在12月会议将不会调降存款利率

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透11月9日 - 周一路透调查显示，绝大多数交易商认为，欧洲央行12月货币政策会议不会进一步调降已为负值的存款利率。
受预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)会在12月加息影响，欧元走软。受访的21位交易商中有18位称，欧央行将不会调降存款利率以试图推高通胀率。欧央行总裁德拉吉之前已暗示，可能在12月3日政策会议上采取进一步的宽松政策。
“随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)立场变得强硬，我预期欧元兑美元将继续走软，”一大型银行的交易员说道。“我确实认为欧央行或许会采取一些量化宽松的举措。”
周一调查亦显示，预期欧央行在每周再融资操作中将向银行放贷600亿欧元，略少于上周到期的614.68亿欧元贷款。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 李爽)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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