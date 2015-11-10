调查：多数受访交易商预期欧央行在12月会议将不会调降存款利率

受预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)会在12月加息影响，欧元走软。受访的21位交易商中有18位称，欧央行将不会调降存款利率以试图推高通胀率。欧央行总裁德拉吉之前已暗示，可能在12月3日政策会议上采取进一步的宽松政策。