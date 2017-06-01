调查：欧洲央行6月8日会议可能将经济风险评估调升至均衡

路透6月1日 - 路透对经济分析师的调查显示，欧洲央行6月8日会议上对经济的看法料将略为更加乐观，有可能将经济风险评估调升至风险平衡，或是开始讨论调整原本倾向放宽政策的立场。

但欧洲央行还不太可能会暗示对资产购买速度做出任何调整。欧洲央行将继续每月购买600亿欧元债券，直至12月。不到10%的受访者表示，欧洲将排除增加资产购买的可能性。

过去一周对65位分析师的调查显示，欧元区经济将保持良好增速，但该央行对增长和通胀前景的温和评估将不会有明显的变化。

这表明欧洲央行离决定撤出非常规刺激措施还有一段距离。欧洲央行总裁德拉吉周一称，尽管经济复苏，但利率需要维持在纪录低位。

“这使欧洲央行陷入了困境，因为经济强劲增长和疲弱的物价压力导致人们对政策的预期出现分歧，”ING高级分析师Bert Colijn说道。

“欧洲央行将对其货币政策计划保持谨慎态度，以避免发生‘削减购债恐慌’，但下周欧洲央行公报料将出现对风险平衡和前瞻性指引的调整。”

回答一个额外问题的受访者中有近90%的人称，欧洲央行可能在6月8日的会议上调整其前瞻性指引或风险评估。

欧洲央行料将在公报中称经济风险大致平衡，且不会提及降息。

最新初值数据显示，欧元区5月通胀率回落幅度大于预期，支持决策人士的看法，亦即应只对刺激政策及利率做出小幅调整。

“5月通胀数据疲弱，暗示欧洲央行不太可能急于调整，而会把重点放在沟通，”ING的Colijn表示。

最新调查显示，从今年下半年至2018年底为止，预料各季经济成长率将持稳于0.4%，这料将不足以带动通胀率回到欧洲央行的接近2%目标。

今年通胀率料为1.6%，明年料下滑至1.5%。但即便到2019年预计都达不到央行的目标。

当被问及什么会导致欧元区经济脱离当前的增长轨道，大多数受访分析师的答案是欧洲央行过早撤走刺激措施，以及债市不稳定性升高。

一些分析师还认为，欧元走强会是导致欧元区经济蹒跚的一个原因。(完)