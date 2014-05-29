调查：欧洲央行6月料调降存款利率 并实施有针对性的流动性操作

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透班加罗尔5月28日 - 周三公布路透调查显示，如果欧洲央行一如预期调降存款利率至负值，并针对企业启动再融资操作，那么欧元区银行放贷可能将上升。
欧洲央行将在6月5日会议上采取行动的预期升温，因央行总裁德拉吉在5月稍早明确暗示，若新的通胀预估显示有必要，那么管委会就将同意下月降息。
欧洲央行迄今一直避免放宽政策，即便通胀率降至不到央行略低于2%目标的一半，而且欧元走高使得区内商品和服务价格相对来说甚至变得更低廉。
但由于经济成长和通胀几未显露回升迹象，而且严重缺乏银行间借贷的货币市场流动性紧张，所以欧洲央行可能必须动用所剩不多的弹药。
本周调查访问的48位受访分析师中有31位认为，预计欧洲央行将下调存款利率至负值，以及让银行业者向中小规模企业发放新的长期贷款，都将有助于促进欧元区放贷。
欧洲央行此前在2011年和2012年通过两项三年期再融资操作向银行提供了逾1万亿欧元的资金。但银行业者已经将当时获得的资金偿还逾一半，即便距离到期还有很长时间，表明廉价贷款在刺激放贷和经济成长方面作用不大。
欧洲央行料在6月下调当前为零的存款利率至负0.1%，同时可能调降再融资利率自现在的0.25%至0.10%。
“愈发有迹象表明处境不佳的区内成员国信贷紧张，而降息的同时再辅以有针对性的流动性操作，可能有助于解决这一问题，”巴克莱资本国际分析师Thomas Harjes表示。
分析师称，欧洲央行若进一步放宽政策，也仅会对欧元产生很小的影响。欧元兑美元本月迄今下跌近2%，去年则累计上升逾4%。
“对欧元的影响基本已经被消化，”Berenberg Bank资深分析师Christian Schulz表示。
“欧元已从1.40美元水准跌至1.37或1.36，或许行动当天还会立即作出反应，但这只是一种可能。”(完)
(编译 李爽 审校 许娜)
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