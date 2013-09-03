调查：欧央行不会采取新举措来限制货币市场利率上升

路透班加罗尔9月2日 - 路透对欧元交易商的调查周一显示，欧洲央行将不会采取新举措来限制货币市场利率向再融资利率水平上涨。

受访的22名交易商中有20名表示，欧洲央行将不会出台新措施，尤其是因为欧元区持续呈现经济复苏迹象。

周一公布的采购经理人指数(PMI)显示，欧元区8月工厂活动增速创逾两年最快。

只有两名交易商称欧洲央行将有新举措，可能包括再次提供三年期贷款、降低再融资利率或银行准备金要求。

虽然欧洲央行已经表示，预计利率将在较长的时间内维持在低位，但自5月中旬美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示缩减购债以来，欧元区货币市场利率一直在上涨。

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)周一升至0.225%，越发接近欧洲央行的再融资利率。

周一对25位货币市场交易商的调查显示，各银行下周将向欧洲央行偿还15亿欧元(19.8亿美元)的三年期危机贷款，远少于本周将偿还的46.45亿欧元。

调查还显示，欧洲央行在例行周度再融资操作中，将向银行贷出970亿欧元，与本周到期的971.2亿欧元基本持平。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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