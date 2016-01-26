调查：欧洲央行3月料调降存款利率 扩大月购债规模的机率为50%

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月25日 - 路透调查显示，欧洲央行(ECB)料将在3月进一步下调已经是负值的存款利率，该行同时扩大每月债券购买规模的可能性为50%。
欧洲央行总裁吉拉德上周暗示，央行可能会在3月进一步放松货币政策，并表示管理委员会对采取行动的决心一致。
周一受访的19位欧元货币市场交易员平均预计，欧洲央行在下次政策会议上将购债规模在当前600亿欧元基础上扩大的可能性为50%。
在欧洲央行12月政策会议后进行的调查中，交易员认为央行在2016年扩大每月购债规模的可能性为20%。
欧洲央行在12月并没有扩大每月购债规模，而是延长了购债计划的实施期限，并将存款利率下调10个基点至负0.3%。这令市场感到失望。
受访的19位交易员中，有15位目前预计欧洲央行3月将再降息10个基点。而仅在上周，受访的25位交易员中，还有14位预计，欧洲央行未来六个月不太可能进一步下调存款利率。
调查还显示，银行业将在欧洲央行的每周招标上借走680亿欧元(736亿美元)，规模略高于上周到期资金652亿欧元。
欧洲央行还将在三个月融资操作中提供160亿欧元，低于到期资金181.25亿欧元。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
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