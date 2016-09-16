调查：分析师称欧元区需要采取财政刺激 而非扩大货币宽松

路透9月15日 - 路透调查显示，大多数分析师认为，陷于低迷状态的欧元区经济体需要的是财政政策，而不是更积极的货币宽松政策。

此时正值欧洲央行和日本央行等主要央行刺激经济增长和通胀的努力明显失败，并推动全球债券收益率升至数月高位之际。

欧洲央行管理委员会委员克诺特周三也表达了对进一步货币宽松政策效果的疑虑，他是两天内第二位呼吁对扩大宽松举措保持谨慎的决策者。

最新调查中，接近90%的绝大多数分析师表示，欧元区现在应该采取财政政策来加码刺激。

欧洲央行总裁德拉吉本周进行了这种呼吁，重申了上个月全球央行官员在杰克森霍尔会议上的看法。但欧洲各国政府一般尚未响应该项呼吁。

欧元区经济体大部分都在实施财政节支，它们还受到欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)的制约。该协定规定，成员国的财政赤字不得高于国内生产总值(GDP)的3%。

“货币政策的效用已达极限。因此，支持性的财政政策将有所帮助。然而政治上的阻碍仍高，我们无法预期太多，”LBBW资深经济学家Jens Oliver Niklasch表示。

当被问及哪些欧元区国家在未来六个月处境最有利于施行财政扩张时，多数分析师回答是德国。一些分析师认为是法国、意大利及一些规模较小的核心国家。

**差不多都一样**

欧元区经济增长和通胀激增的前景飞逝，市场预期欧洲央行不会出台重大的新政策扩张，反而是专注在其每月800亿欧元(900亿美元)的资产购买计划细节。

过去一周逾65位受访分析师中的大多数预期，欧洲央行将把当前的每月刺激计划延长至2017年3月以后，而这可能需要进行技术调整，央行才能提高合格债券的数量。

大多数人预期欧洲央行将在12月宣布延长该计划，这个时间点约是美联储料将升息的时候。美联储若升息或许好于金融市场的任何潜在影响，并将削弱欧元。

一些人表示，此事最快可能在下月宣布。

尽管预测欧洲央行将延长购债计划，但欧元区经济料不会很快获得动能，通胀最早也要到2019年才能实现接近但略低于2%的央行目标。

路透调查显示，今年每个季度欧元区经济料都增长0.3%，明年的季度增速会小幅提高至0.4%。

这样的增速不太可能带动通胀很快达到央行目标。预计今年通胀率平均仅为0.3%，明后两年分别可达1.3%和1.5%。这些经济增长与通胀率的预估值，与上月调查时大致持平。

“我们希望低利率能刺激投资，但货币政策的传导力在危机后明显减弱，尽管推出了越来越激进的非常规措施，也未能充分地提振经济，”法国兴业银行经济学部全球主管Michala Marcussen写道。

“此外，对于长期低利率和负利率产生不利影响的担忧，也在与日俱增。”(完)