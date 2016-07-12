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国际财经 | 2016年 7月 12日 星期二 10:02 BJT

调查：欧洲央行下周料不会放宽政策--交易员

路透7月11日 - 路透周一对欧洲货币市场交易员的调查显示，绝大多数受访者认为，欧洲央行下周的会议不会进一步放宽政策。

英国公投退欧后，有人预期各主要央行将放宽政策。

但19位受访交易员中只有一位预计欧洲央行会放宽政策。欧洲央行管理委员会将于7月21日开会。

访问21位交易员的常规调查显示，欧洲央行将在融资操作中向银行业提供440亿欧元，与上周到期资金441亿欧元相当。(完)

(编译 李爽 审校 李婷仪)

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