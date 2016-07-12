调查：欧洲央行下周料不会放宽政策--交易员

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透7月11日 - 路透周一对欧洲货币市场交易员的调查显示，绝大多数受访者认为，欧洲央行下周的会议不会进一步放宽政策。
英国公投退欧后，有人预期各主要央行将放宽政策。
但19位受访交易员中只有一位预计欧洲央行会放宽政策。欧洲央行管理委员会将于7月21日开会。
访问21位交易员的常规调查显示，欧洲央行将在融资操作中向银行业提供440亿欧元，与上周到期资金441亿欧元相当。(完)
(编译 李爽 审校 李婷仪)
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路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。