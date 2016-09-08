（更正）调查：欧洲央行9月料维持政策不变 或将在年底前延长购债计划（9月2日）

(更正：因译文有误，内文第一段应为“央行将在年底前宣布延长资产购买计划”，而非“央行将宣布把资产购买计划延长至年底”，并修改标题)

路透9月2日 - 路透调查结果认为，欧洲央行在9月8日的会议上料将维持政策不变。但或许为了应对要求进一步放宽政策的压力，央行将在年底前宣布延长资产购买计划。

为了实现通胀率接近但略低于2%的目标，欧洲央行一年多来一直在购买以公债为主的资产，目前规模为每月800亿欧元，同时央行将再融资利率调降为零，并实行负存款利率。

欧洲央行还源源不断地向商业银行提供数以千亿欧元计的贷款，这些贷款实际上是无息的，只要商业银行维持运转并将部分资金贷放给客户。

尽管实施了上述种种举措，但8月欧元区通胀率仍只有0.2%，远低于目标水平，而且季度经济成长率又缩减至0.3%，区内各国的表现也千差万别。

欧元区是英国的主要贸易伙伴，但迄今为止，几无迹象表明英国在6月23日公投退欧一事对欧元区产生了什么实质性的经济影响，当然也就不足以让欧洲央行对其最新预测进行重大调整。

因此本周路透调查访问约70位经济学家后认为，在周四央行管委会会议上，决策者料将维持货币政策不变。

市场整体预估还显示，欧洲央行将维持主要再融资利率和存款利率分别在零和负0.4%不变，直到2017年底。

“不过自6月会议以来，最重要的事件是英国退欧，到目前为止7月和8月的经济数据基本还未公布；已经出炉的数据预示，第三季经济增长表现不会有明显变化，”巴克莱分析师Philippe Gudin在报告中写道。

“我们仍预期央行将在今年下半年进一步放宽政策，但认为欧洲央行更有可能在年内晚些时候行动，在10月或者12月的会议上。”

当被问及央行在年底前将有何动作时，大多数受访分析师称，央行料将延长月度债券购买计划。该计划原定于2017年3月结束。

仅有几位受访者认为，欧洲央行近期内将作出其他政策调整，因为继续宽松货币政策是否有效还不明朗。欧洲央行官员也未就近期放宽政策给出任何口头暗示。

除了美联储似乎决心今年内升息之外，其他主要央行仍在坚定执行宽松路线。

在令人震惊的英国退欧公投之后，英国央行的政策立场彻底逆转，放弃了逐步升息的目标，甚至在上个月降息至0.25%的纪录低位，并且重启了资产购买计划。

英国央行在未来数月料将进一步放松政策，从而令欧洲央行面临更大压力。

**政策工具即将耗尽**

约有半数受访者不太相信欧洲央行现在比其当初宣布QE的时候更有能力影响通胀及经济增长，另外一半的受访者则认为央行的想法没有变化。

仅有两位受访者表示更加相信。

“经济正在复苏，信用扩张已回升一些。但整体而言，货币政策成果与央行努力付出所耗费的心力相比仅称得上温和。”DekaBank分析师Kristian Toedtmann说。

欧元汇价的力道对政策也没有帮助，欧元兑美元今年迄今涨逾3%，欧元升值不但压低了进口物价，也降低了欧元区的出口竞争力。

在欧洲央行政策工具即将用尽之下，今年剩余时间牵动欧元走势的主要因素料将是美国货币政策，不过预料欧元汇价将不会比当前水平下滑太多。

本项调查中仅有几位分析师称欧洲央行今年底之前将再度放松政策，方式不是降息就是扩大QE，或者两者同时并行。

不到三分之二的受访者认为欧洲央行制定负利率政策有益于实体经济。

其余受访者则认为负利率政策弊大于利。(完)