调查：欧洲央行今明两年不太可能进一步放松货币政策--交易员

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透10月24日 - 据路透周一采访的欧元货币市场交易员认为，欧洲央行今年和明年将不会进一步放松政策。
上周，欧洲央行维持其超宽松货币政策不变，但对12月进一步放松敞开了大门。
这次的调查结果与两周前公布的一项调查结果大相径庭，当时的调查结果是，分析师们预测，ECB有可能在12月宣布延长资产购买计划的实施期限，或对该计划内容进行一些调整。
周一公布的调查显露出乐观情绪，可能是因为稍早数据显示，欧元区的企业活动和物价出现上升趋势，这是那些长期苦于提振增长和通胀的政策制定者们所乐见的。
回答了一个额外问题的17名交易员中，有11人表示，欧洲央行不会进一步放松政策。
五位交易员表示，欧洲央行将在明年加大刺激措施的力量，主要通过将月度资产购买计划的实施时间延长至当前计划的截止日期2017年3月之后。只有一位交易员表示，欧洲央行可能在今年采取行动。
对20名交易员的例行调查显示，欧洲央行料将在三个月招标中放款70亿欧元(76亿美元)，并在每周操作中放款350亿欧元。
而本周将到期的三个月操作为70.1亿欧元，将到期的每周招标为344.3亿欧元。(完)
(编译/审校 王洋/汪红英/刘秀红)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。