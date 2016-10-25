调查：欧洲央行今明两年不太可能进一步放松货币政策--交易员

路透10月24日 - 据路透周一采访的欧元货币市场交易员认为，欧洲央行今年和明年将不会进一步放松政策。

上周，欧洲央行维持其超宽松货币政策不变，但对12月进一步放松敞开了大门。

这次的调查结果与两周前公布的一项调查结果大相径庭，当时的调查结果是，分析师们预测，ECB有可能在12月宣布延长资产购买计划的实施期限，或对该计划内容进行一些调整。

周一公布的调查显露出乐观情绪，可能是因为稍早数据显示，欧元区的企业活动和物价出现上升趋势，这是那些长期苦于提振增长和通胀的政策制定者们所乐见的。

回答了一个额外问题的17名交易员中，有11人表示，欧洲央行不会进一步放松政策。

五位交易员表示，欧洲央行将在明年加大刺激措施的力量，主要通过将月度资产购买计划的实施时间延长至当前计划的截止日期2017年3月之后。只有一位交易员表示，欧洲央行可能在今年采取行动。

对20名交易员的例行调查显示，欧洲央行料将在三个月招标中放款70亿欧元(76亿美元)，并在每周操作中放款350亿欧元。

而本周将到期的三个月操作为70.1亿欧元，将到期的每周招标为344.3亿欧元。(完)