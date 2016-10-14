调查：欧洲央行将在10月维持政策不变 12月料延长量化宽松计划

路透10月13日 - 稳定而黯淡的经济前景将促使欧洲央行调整量化宽松(QE)计划，该行或将在年底前宣布延长该计划。但接受路透调查的分析师称，下周不大可能采取行动。

欧洲央行已斥资逾1万亿(兆)欧元买入公债，将再融资利率下调至“零”，并采取了负的存款利率；除此之外，央行还向商业银行提供了数以十亿欧元计基本免费的贷款，促其向客户放款。

但过去几年来，由于能源价格疲软，消费者和企业需求不旺，再加上几大经济体失业率高企，通胀率常常跌破“零”。欧洲央行的通胀率目标为略低于2%。

最新调查显示，物价前景依然疲弱。在60多个受访对象中，没有一个预期通胀率会在未来一年半的某个时候达到2%。初步数据显示，9月通胀率为0.4%。

在对欧洲央行年底前政策表达看法的受访分析师中(调查是过去一周所做)，90%以上认为可能性最大的选项是将QE计划延长至2017年3月之后。

近半数分析师称，欧洲央行也有可能对QE的技术参数做出一些调整。

在10月20日的会议上，欧洲央行料维持货币政策不变。

“影响欧元区经济的负面因素将不会在未来几个季度突然消失，因此我们预计通胀将维持低迷--可能低于1%，”BayernLB经济研究部门主管Johannes Mayr表示。该机构去年是路透调查中预估最准的机构。

“那将迫使欧洲央行将量化宽松计划延长至2017年3月之后。但为了这样做，欧洲央行必须调整该计划，因为符合购买条件的公债稀缺，尤其是德国公债。”

Mayr补充说，央行管理委员会将可能在下周的会议上讨论调整措施，但做决定要等到12月。

消息人士此前告诉路透，欧洲央行下周或审议QE选项，但可能延至12月再做决定。

欧洲央行总裁德拉吉若在12月8日会议上采取行动，或有助于放大刺激政策对欧元汇率的影响，特别是外界普遍预期一周后美国联邦储备委员会(美联储/FED)将会升息，这将提振美元。

本次调查显示，欧元区经济在年初开局意外强劲后，今年余下时间将维持目前的0.3%季度增速。

明年的成长步伐将受累于区内第一和第二号经济体--德国与法国的稍稍放缓，预计两国经济扩张幅度分别为1.4%和1.2%。

二线经济体的前景略有改善，例如希腊目前的经济萎缩程度小于预期，葡萄牙经济在今明两年可能持稳。

**自缚手脚**

欧洲央行自己定下规矩，只能购买收益率不低于央行隔夜存款利率负0.4%的债券，且按照各国出资比例来确定对该国债券的购买规模。

但全球债券收益率今年大幅下跌，意味着欧洲央行可购买的主权债已经所剩无几，该行需要调整一下规定，以确保QE计划可继续实施。

比如，两年期德债收益率目前为负0.66%，因此无法纳入欧洲央行购买的债券范围。

“如果像我们预期的那样，欧洲央行QE计划延长六个月，那么欧洲央行就需要部分放宽自己设定的购债限制，”瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师Marius Gero Daheim称。

“最有效且在政治面争议最少的选项是，取消购债的存款利率门槛限制。这将释出大量核心和次核心国家的政府公债...允许QE计划延续到2018年中。”

几位分析师表示，欧洲央行可能将目前每月800亿欧元的QE规模提高。只有一位预测人士称，欧洲央行将宣布从3月或未来的某个时候缩减QE。(完)