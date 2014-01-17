调查：欧央行不大可能实行直接量化宽松举措

* 欧央行不大可能实行量化宽松举措

* 大多数分析师都认同德拉吉对通胀的看法

* 欧元区失业率料维持在高位

* 今明两年通胀或将保持在低位

路透1月16日 -周四公布路透调查显示，欧洲央行不大可能向其他发达国家那样，实施直接量化宽松举措，即便其通胀率偏低且经济复苏之势脆弱。

但之前欧洲央行已经降息至接近零的水准，且向银行业者投放逾1万亿欧元三年期廉价贷款，其可用工具已经不多，支撑经济的选项有限。

路透1月10-15日访问的分析师认为，欧央行实施量化宽松的可能性仅为五分之一，尤其是德国反对改变欧央行宪章，以允许其购买资产。

“量化宽松举措在管委会将产生很大争议，很难通过，”IHS Global Insight分析师HowardArcher表示。

美联储、英国央行和日本央行都实行量化宽松举措，即通过购买公债向银行体系注资。

“欧央行最终还将采取进一步刺激举措，很可能是通过长期再融资操作(LTRO)的方式，此举可能是针对促进银行向企业放贷而量身定做的举措。”

但再次推出LTRO会有多大效果还不明朗。银行已经偿还欧央行提供的约一半贷款，推高了货币市场利率，并冲击信贷增长。

甚至即使银行业者手持资金，他们也是更愿意把多数资金存到欧央行，而不是向企业和消费者放贷，而这有悖于欧央行的初衷。

路透调查显示，欧元区2014年经济或增长1.0%，持平于上月预估，但低于对美国和英国的成长预期；欧元区明年或增长1.4%。

调查还显示，德国料引领2014年的经济增长，因家庭支出和投资提高，法国和意大利则可能会落后。

分析师预计今年失业率将持于当前水准，2015年仅会小幅下降至11.8%。

欧元区通胀率持续偏低也令欧央行苦恼。12月通胀年率为0.8%，在四个发达经济体中仅高于日本。

欧央行总裁德拉吉表示，欧元区可能经理“较长时间的低通胀”，但未强调通缩风险。

44位受访分析师中有37位认同这一评估。

“持续通缩的风险要看家庭方面的表现，”Schroders分析师Azad Zangana表示。

“如果我们开始看到家庭降低通胀预期，反映物价下降，从而开始推迟购买，那么需求下降就有可能推低物价。”

欧元区今明两年通胀率料平均为1.1%和1.4%，远低于欧央行2%的上限。(完)

(编译 李爽 审校 艾茂林)

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