调查：欧洲央行周四料宣布6000亿欧元的量化宽松

路透1月19日 - 路透对货币市场交易员进行的调查显示，欧洲央行将在本周宣布6,000亿欧元的主权债购买计划。不过这些交易员也认为，这将不足以拉动通胀率达到目标水平。

过去两个月，交易员一直预测欧洲央行将实施量化宽松措施，这被认为是对抗通缩的终极武器。

周一的调查中，受访的20位交易员中有18位预计欧洲央行将在周四宣布量化宽松措施。

在去年12月通胀率转负之后，对于实施QE的呼声渐高。

不过18位交易员中有14位表示，这样的债券购买不足以将通胀率拉回到ECB设定的2%目标水准。

一位货币市场交易员说：“这能足以提高通胀率么？这值得疑问，可能不会。问题是注入额外资金是不是解决办法。缺乏的是地区内的最终需求。”

另一项路透对分析师进行的例行调查中，对欧洲央行启动QE给出了90%的概率。(完)

(编译 王洋; 审校 王丽鑫)

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