调查：欧洲央行将在2016年9月之后继续实施QE 以对抗低通胀

路透9月10日 - 路透调查显示，欧洲央行料将正式把资产购置计划施行时间延长至2016年9月之后，以刺激通胀及经济增长。

六个月之前，欧洲央行宣布每月购买600亿欧元主权债，最初设定的实施时间距现在还剩一年，但该计划迄今没能明显拉抬通胀，甚至没能压低欧元太久的时间。

全球金融市场在8月经历因中国经济放缓疑虑而引发的恐慌之后，有关欧洲央行将再度放松政策的臆测开始升温--特别是欧洲央行决策者暗示这么做。

上周欧洲央行政策会议后的记者会中，总裁德拉吉首次明言，购债计划可能会延长到2016年9月之后。本项路透调查中，多数分析师预计，德拉吉终将会宣布新的量化宽松计划结束时间。

其他许多人称，欧洲央行将延长计划且同时扩大月度购债规模。有少数人预估该计划仅会增加规模。

“由于中国因素以及能源价格在低档，欧洲央行调整货币政策的可能性继续增大，”野村资深欧洲分析师Nick Matthews说。

“我们预计欧洲央行未来六个月内将再度采取行动，把QE施行时间延长至2016年9月之后。它可能扩大规模，但我们认为，延长QE将影响到长天期货币市场，因欧洲央行可以开始上调政策利率的时间将更进一步被推后。”

当市场对美国很快升息的预期高涨，而且预测英国将于明年初升息之际，欧洲央行面临着内需极度低迷导致经济疲弱且通胀很难上升的局面。

但加强版QE将带来什么好处，仍不得而知。

逾10年来日本透过各种刺激计划已向本国经济挹注数以万亿日圆计的资金，但通胀近期才显示出上升迹象，并且距决策者希望达到的目标还很遥远。

调查显示，欧元区通胀率料在今年第四季从8月的0.2%微幅升至0.5%。预计明年通胀率平均为1.2%，2017年将涨至1.6%。

2017年的通胀预估略低于欧洲央行自身预计的1.7%，而且未及该央行稍低于2%的目标。最悲观的分析师预计通胀率将为1.1%，仅是欧洲央行目标的一半左右。

“我们认为欧洲央行的预估仍较乐观，通胀率要用更多时间才能上升，”Matthews称，其预计通胀率为1.2%，为第二悲观的预估。

全球油价下跌以及欧元稳步升值使得通胀率难以上升。另外，中国经济大幅放缓将可能在未来很长一段时间压制欧元区经济。

调查还显示，从目前直至明年底，欧元区经济每季增速料为0.4%，与上月调查时的预估完全相同。(完)

(编译 李婷仪/于春红; 审校 白云/王兴亚)

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