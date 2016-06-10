调查：欧洲央行采取“观望”模式 今年稍晚可能延长量化宽松计划

路透6月9日 - 一项路透调查显示，欧洲央行今年可能维持政策不变，观察新一轮购买公司债以及向银行提供长期贷款是否成功提高通胀。

对美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息时间的预期成为影响欧元汇率的主要因素，欧洲央行的影响似乎退居二线，该央行只有今年稍晚延长资产购买计划至2017年3月以后是可能的情况。

与此同时，欧洲央行已开始购买公司债，而且即将启动新一阶段的定向长期再融资操作(TLTRO)，基本上相当于只要申贷的银行把部分资金用来放贷，欧洲央行就会向这些银行提供免费贷款。

“欧洲央行将暂时坚持‘观望’模式，直到可以判断3月宣布举措的效果如何，其中包括购买公司债和TLTRO，”凯投宏观(Capital Economics)的Jennifer Mckeown称。

“然而，经济增长放缓的同时核心通胀依然很疲弱，有可能导致出现更多政策支持措施出台的情形。我们预期今年下半年会宣布资产购买计划再次延期。”

本周调查访问的34位分析师中，有21位预期欧洲央行会在今年底之前宣布将每月购买800亿欧元资产的刺激计划延长至2017年3月之后。

有五位认为，欧洲央行不会再采取更多动作，有四位受访者认为，存款负利率会降至比当前负0.4%更低的水平。有三位称，欧洲央行会扩大QE计划规模，只有一位认为该央行会采取其他刺激措施。

但那些措施中，没有哪个对通胀产生了实质影响，其中多数措施已实施超过一年时间。欧元区通胀目前为负值，远低于欧洲央行接近但低于2%的目标位。

调查显示，欧元区今年的通胀率平均预计只有0.3%，之后料在2017年回升至1.3%。

继第一季经济增长率达到还算不错的0.6%之后，最新调查显示欧元区经济成长的低迷前景并未改变，尽管欧洲央行已经买入一万亿欧元的主权债并降息至纪录低点。

调查预估直到2017年第三季，欧元区经济每季的环比增长率料持稳在低迷的0.4%，这种速度可能不足以产生欧洲央行希望见到的物价压力水平。

不过，回答额外问题的受访者中，略低于三分之二的分析师表示，他们在一定程度上相信欧洲央行的最新举措--购买公司债和提供新的长期贷款--将促进对实体经济放贷并有助于提高通胀率。

其他三分之一分析师则表示，他们没有信心或者毫无信心。(完)