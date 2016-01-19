调查：欧洲央行未来六个月不大可能下调存款利率--交易员

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月18日 - 路透调查显示，受访的欧元货币市场交易员中，有略过半数认为欧洲央行未来六个月不大可能进一步下调存款利率，尽管通胀预期已大幅下降。
周一受访的25名交易员中，有14人认为欧洲央行不会像12月那样再降息存款工具利率10个基点。其余11名交易员认为央行会这么做。
目前欧洲央行存款利率为负0.3%，负存款利率意味着央行要向银行的隔夜存款收取利息。
根据上周的另一份路透调查，由于油价进一步下挫，且近期料不会反弹，通胀预期已大幅下降。
定期调查显示，银行将在每周再融资操作中从欧洲央行借走650亿欧元(708亿美元)，其规模与上周到期的657.4亿欧元相差不大。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。