调查：欧洲央行未来六个月不大可能下调存款利率--交易员

路透1月18日 - 路透调查显示，受访的欧元货币市场交易员中，有略过半数认为欧洲央行未来六个月不大可能进一步下调存款利率，尽管通胀预期已大幅下降。

周一受访的25名交易员中，有14人认为欧洲央行不会像12月那样再降息存款工具利率10个基点。其余11名交易员认为央行会这么做。

目前欧洲央行存款利率为负0.3%，负存款利率意味着央行要向银行的隔夜存款收取利息。

根据上周的另一份路透调查，由于油价进一步下挫，且近期料不会反弹，通胀预期已大幅下降。

定期调查显示，银行将在每周再融资操作中从欧洲央行借走650亿欧元(708亿美元)，其规模与上周到期的657.4亿欧元相差不大。(完)