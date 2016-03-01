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国际财经 | 2016年 3月 1日 星期二 10:30 BJT

调查：欧洲央行下周会议料再降息 扩大购债规模机率仅为五成

路透2月29日 - 路透调查中18位欧元区货币市场交易员都认为，欧洲央行下周将再度调降存款利率；扩大月度资产购买规模的可能性则为五成。

周一公布的一项初值数据显示，欧元区2月通胀率下滑情况超乎市场预期，并跌入负值区域，令欧洲央行面临更大压力，需在下周进一步宽松货币政策。

不过，央行是否会在下周会议扩大目前为600亿欧元的每月购债规模，交易员的预估中值仍认为这种可能性只有50%。

多数交易员预期，央行料将存款利率调降10个基点至负0.4%。(完)

(编译 郑茵 审校 陈宗琦)

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