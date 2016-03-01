调查：欧洲央行下周会议料再降息 扩大购债规模机率仅为五成

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透2月29日 - 路透调查中18位欧元区货币市场交易员都认为，欧洲央行下周将再度调降存款利率；扩大月度资产购买规模的可能性则为五成。
周一公布的一项初值数据显示，欧元区2月通胀率下滑情况超乎市场预期，并跌入负值区域，令欧洲央行面临更大压力，需在下周进一步宽松货币政策。
不过，央行是否会在下周会议扩大目前为600亿欧元的每月购债规模，交易员的预估中值仍认为这种可能性只有50%。
多数交易员预期，央行料将存款利率调降10个基点至负0.4%。(完)
(编译 郑茵 审校 陈宗琦)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。