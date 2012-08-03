调查：欧央行料9月开始购买公债并降息

美联储官员称联储准备升息 前提是经济继续成长且有财政刺激（更新版）
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。
* 预计欧洲央行将於9月开始购买意大利、西班牙公债
* 再融资利率料在9月降至0.5%,存款利率维持不变
* 德拉吉在任表现平均得分为7分,满分10分
路透伦敦8月2日电---路透调查周四显示,欧洲央行或将於9月再度开始购买意大利和西班牙公债,同时料将调降指标再融资利率至纪录新低0.5%.
路透在欧洲央行会议後采访近50位分析师得出上述预期.此前欧洲央行总裁德拉吉称,该央行将在公开市场购买更多公债,但前提条件是欧元区政府允许抒困基金购买公债,并且处於风险的国家申请予以支持.
德拉吉暗示,若欧洲央行实施干预,最早会是在9月.
Jefferies高级副总裁Marchel Alexandrovich称:"德拉吉的意思基本上就是,债市问题得明显恶化之後,欧洲央行才会出手相助."
Investec的Victoria Clarke表示:"上周德拉吉讲话後对他宣布新的重型武器的希望很高...市场很快感到失望了."
受访分析师给德拉吉上任以来的表现平均打了7分,满分为10分.但其中最低打分仅2分,最高为10分.
2010年5月以来,欧洲央行已经依据证券购买计划(SMP)购买了2,100亿欧元债券,而效果有限,但德拉吉称,新举措将在范围和约束条件上有所不同.
此次调查显示,欧洲央行料将在9月再次调降再融资利率25个基点,至0.5%的纪录新低,预估中值与一周前的调查结果相同.
四名分析师称,欧洲央行或将把存款利率将为负值,意味着银行在欧洲央行存款需要交费.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
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