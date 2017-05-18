调查：欧洲央行将在9月前暗示撤出量化宽松政策

路透5月18日 - 路透调查分析师预测，尽管欧洲央行并未上调通胀预期，其可能在9月前暗示撤出超宽松货币政策，因经济表现有所改善。

在5月11-17日所进行的最新调查中，大多数的受访者表示，尽管欧洲央行并未修改数据，但在马克龙赢得法国总统大选后，欧洲央行对欧元区和法国的看法更加乐观。

“前景并未因马克龙的胜选而有所改变。这是我们的基本假设情景。尽管外界非常担心勒庞(Marine Le Pen)会胜出，但我们一直认为这不过就是个实质的交易风险，”NORD/LB的Christian Lips表示。他是路透去年对欧元区经济数据调查中最精准的预测者。

“通胀压力低，可以让欧洲央行非常平顺且缓慢地调整扩张性政策。”

37位回答一个附加问题的分析师中，有近四分之三表示，他们也没有调整对法国增长前景的预测，但大多数感觉更加乐观。

Pantheon分析师Claus Vistesen表示，风险显然偏上档，但我们需要进一步明确马克龙能否推进改革。

马克龙赢得了法国总统大选，他希望通过加强与德国的联系，深化对企业有利的欧洲一体化。

过去一周针对逾80名分析师的最新调查预计，今年余下时间法国经济料按照0.4%的季度增幅增长。

周二公布的数据显示，欧元区经济第一季较前季增长0.5%，凸显出对该地区经济的乐观情绪。当前欧元区经济表现比英国和美国都要出色。

欧元兑美元因此上扬突破1.10美元，创下2016年11月以来最高水平，之后进一步突破1.11美元。

本月之前的另一项调查显示，外汇策略师对欧元/美元汇率的预估值提高到了六个月高位，因近期欧元区经济数据上行。

**通胀依然不那么给力**

通胀有了足够的上升，几乎让每个人都相信通缩威胁已消退，不过实际通胀预期总体上依然不振。

根据路透调查，欧元区通胀率料将保持在欧洲央行2%的目标之下，至少至2019年。

对今年平均通胀率的预估为1.6%，2018年和2019年料分别为1.5%和1.7%。调查中对今年通胀率的最高预估是1.9%。

对包括季度均值在内的通胀预估介于0.6-2.9%。

回答一个追加提问的43位受访分析师中，有31位称，欧洲央行将在9月前暗示缩减月度购债规模，其中六位预期欧洲央行最早下月行动。

欧洲央行目前每月购买600亿欧元资产，大多为债券，因此过去几年迅速扩大了资产负债表。

“6月记者会时对前景的表述将更加均衡，欧洲央行管委会成员讨论退出策略将得到确认，”瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师Marius Gero Daheim表示。

“9月召开管委会会议时，我们预计将获得更多细节。”

在被问及什么因素可能会触发欧洲央行暗示撤出超宽松货币政策时，分析师称经济数据稳健是主要因素。(完)