调查：交易商预期欧洲央行不会将存款利率降至负值

路透班加罗尔5月13日 - 路透调查周一显示，多数受访交易商认为，欧洲央行未来几个月不会将存款利率降至负值。此前欧洲央行委员维斯科(Ignazio Visco)表示支持负利率的做法。

调查是在维斯科发表评论后进行，结果显示25名受访欧元货币市场交易商中有22人预期，欧洲央行不会将存款利率降为负值，符合上周更广泛调查的结果。

媒体周一援引维斯科的话称，负利率是协助欧元区经济的有效方法。

欧洲央行总裁德拉吉本月稍早表示，央行“技术上已准备好”调降存款利率，以鼓励银行放贷。

然而，其他欧洲央行官员则寻求打消对于这类行动的臆测，警告称这样做会对银行操作及债券市场带来重大影响。

将存款利率降至负值，意味着商业银行需支付费用方能将资金存放在欧洲央行。

交易商对该作法的影响看法分歧。23名受访交易商中，有12人认为欧洲央行调降利率不会使得无担保放款市场因无利可图而关闭，因这类市场目前的交易量已经很低。

其他的受访者则认为会有影响。

调查显示，交易商预估欧洲央行将在一周融资操作中配置1,100亿欧元(1,426.9亿美元)资金，与本周到期金额相同。

调查亦显示，银行业下周将偿还40亿欧元的欧洲央行三年期危机贷款，本周则为偿还64亿欧元。(完)

(编译 王冠中; 审校 艾茂林)

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