香港经济低增长竞争力受压 应鼓励发展财资中心及金融创新--调查

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月6日 - 澳洲会计师公会周四公布的调查显示，56%受访者预期香港的竞争力将于2017年下降，但该比例较去年所做调查有所下调；调查并指，受访者认为新加坡取代中国，成为对本港国际竞争力影响最大的市场。
此外，58%的受访者预期香港经济2017年将维持现况或增长低于2%，因此可见要刺激经济，改善香港竞争力的措施是当务之急。
该会2016年大中华区分会会长陈家辉在发布会称，香港一直以来都以完善的金融服务和资本市场，大量的专才，低税制及低利率等吸引世界各地的企业前来投资及发展。
＂要保持国际金融中心的地位和竞争力，无疑要继续加强这些措施，吸引更多跨国企业来港设立财资中心，及积极发展Fintech，造就更多的就业机会和商机。＂他说。
受访者认为，香港政府应鼓励跨国企业在港设立企业财资中心、支持企业在港进行金融科技（Fintech）活动、支持企业更好地利用＂一带一路＂，以及支持业进行研究和发展创新产业；这些措施是最可实行且最能改善香港国际竞争力。
陈家辉指出，以新加坡为例，该国近年在一些政策上做得很积极，例如举办政府与政府之间的大型投资研讨会，也有成立再培训基金，提升国民技能，这些都是香港可以借监的地方。
此外，是次调查受访者对2017年物业价格的期望亦较上一次调查乐观。认为明年写字楼及住宅价格上升的比例分别为48%及52%，上一次调查则均为25%。
事实上，甲级写楼市供应短缺，尤其是中区传统核心商业区，以及租金高企，是影响海外企业来港发展或扩充的主要因素之一。陈家辉指出，政府近年增加土地供应，除住宅地外亦增加商用地以应付需求，料未来可以提升写字楼的供应。他认为，随着东九龙及东大屿山地区的新商业中心逐渐成型，有助增加供应以及分流传统商业区人流到这些地区。
是次调查在8月22日至9月12日进行，成功访问226名来自多个行业的财务、会计及商界专业人士。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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