香港经济低增长竞争力受压 应鼓励发展财资中心及金融创新--调查

路透香港10月6日 - 澳洲会计师公会周四公布的调查显示，56%受访者预期香港的竞争力将于2017年下降，但该比例较去年所做调查有所下调；调查并指，受访者认为新加坡取代中国，成为对本港国际竞争力影响最大的市场。

此外，58%的受访者预期香港经济2017年将维持现况或增长低于2%，因此可见要刺激经济，改善香港竞争力的措施是当务之急。

该会2016年大中华区分会会长陈家辉在发布会称，香港一直以来都以完善的金融服务和资本市场，大量的专才，低税制及低利率等吸引世界各地的企业前来投资及发展。

＂要保持国际金融中心的地位和竞争力，无疑要继续加强这些措施，吸引更多跨国企业来港设立财资中心，及积极发展Fintech，造就更多的就业机会和商机。＂他说。

受访者认为，香港政府应鼓励跨国企业在港设立企业财资中心、支持企业在港进行金融科技（Fintech）活动、支持企业更好地利用＂一带一路＂，以及支持业进行研究和发展创新产业；这些措施是最可实行且最能改善香港国际竞争力。

陈家辉指出，以新加坡为例，该国近年在一些政策上做得很积极，例如举办政府与政府之间的大型投资研讨会，也有成立再培训基金，提升国民技能，这些都是香港可以借监的地方。

此外，是次调查受访者对2017年物业价格的期望亦较上一次调查乐观。认为明年写字楼及住宅价格上升的比例分别为48%及52%，上一次调查则均为25%。

事实上，甲级写楼市供应短缺，尤其是中区传统核心商业区，以及租金高企，是影响海外企业来港发展或扩充的主要因素之一。陈家辉指出，政府近年增加土地供应，除住宅地外亦增加商用地以应付需求，料未来可以提升写字楼的供应。他认为，随着东九龙及东大屿山地区的新商业中心逐渐成型，有助增加供应以及分流传统商业区人流到这些地区。

是次调查在8月22日至9月12日进行，成功访问226名来自多个行业的财务、会计及商界专业人士。（完）