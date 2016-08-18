调查：全球宽松政策环境激励亚洲新兴货币多头 人民币转为看多

路透新加坡8月18日 - 周四发布的路透调查显示，过去两周里新兴市场货币弥漫着看多的乐观人气，中国人民币的押注也转为看多，这都得益于预计全球范围内宽松货币政策的施行时间延长。

根据路透周二到周四对23位基金经理、分析师和汇市交易员的调查，人民币仓位估计转为小幅看多，为4月中以来首见。(图表：tmsnrt.rs/2aDRP78)

在此期间，中国人行将每日汇率指导价设在较坚挺的水准，以稳定人民币汇率。6月份，中国持有的美国公债数量也下滑。

根据8月4日公布的前次调查显示，两周前人民币空仓降至逾三个月最低，当时中国央行疑似入市干预，以减缓人民币贬势。近期美元走软，也协助人民币反弹。

美元走势承压，因近期美国经济数据表现欠佳，令市场更加预期美联储继续对进一步升息持审慎态度。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的7月货币政策会议记录显示，政策制定者同意升息前需要看到更多数据，尽管部分政策制定者认为可能需要很快收紧政策。

其他主要国家央行预料将推出更多货币刺激措施，这促使投资人转向新兴亚洲市场追逐较高收益。

多数亚洲货币的多头部位因而升至数年高位。

**韩元上涨**

人们对韩元的看法在亚币中最为乐观，韩元多头押注为2014年7月以来最高。

这一乐观看法与标准普尔上周调升韩国债信评等相吻合，其评等被上调引发资本流入。

受资金流入当地股市带动，台币多头押注创下2012年2月以来最高。8月上半月外资共计买超579亿台币(18亿美元)台股，7月则创下10年来最高流入规模。

受益于资本流入，泰铢创下2013年4月以来最高多头押注。泰国第二季经济较上年同期增长3.5%，创下13个季度以来最高增幅，这更巩固了市场的乐观看法。

印度卢比多仓为2015年3月以来最高水平。印度卢比是亚洲收益率最高的货币之一。

菲律宾披索空头头寸增至近五个月来最多。

马来西亚马币(林吉特)人气转为乐观，为4月底以来首见，因马来西亚债市7月吸引资金流入，尽管其受丑闻拖累的国有基金一马发展(1MDB)仍令人担忧。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾 披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

8月18日 -0.04 -1.08 -0.47 -0.81 -0.90 -0.60 -0.33 -0.49 -0.69

8月 4日 0.12 -1.01 -0.52 -0.84 -0.67 -0.56 0.16 -0.04 -0.56

7月21日 1.01 -0.50 0.06 -0.63 -0.37 0.11 0.04 0.10 -0.20

7月 7日 1.12 -0.11 -0.38 -0.69 0.09 0.24 0.06 0.18 -0.10

6月23日 0.51 -0.12 -0.47 -0.44 -0.03 0.32 0.11 -0.02 -0.04

6月 9日 0.49 0.14 -0.03 -0.20 0.08 -0.05 0.30 -0.16 0.12

5月26日 0.96 1.22 0.74 0.75 0.79 0.48 1.08 0.35 0.91

5月12日 0.52 0.75 0.57 -0.08 0.51 -0.22 0.46 0.28 0.24

4月28日 0.02 -0.36 -0.21 -0.25 -0.06 -0.46 -0.30 0.26 -0.03

4月14日 -0.20 -0.72 -0.57 -0.42 -0.23 -0.38 -0.75 -0.40 -0.16

3月31日 -0.13 -0.96 -0.78 -0.39 -0.39 -0.30 -0.93 -0.69 -0.12(完)