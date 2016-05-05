调查：新兴市场货币料将守住阵地 年底前不会重返纪录低位

美联储理事布雷纳德警告 特朗普财政刺激政策有加剧通胀风险
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。
路透巴西利亚/约翰内斯堡5月4日 - 一项路透调查结果显示，近期展开反弹后，新兴市场货币汇率在2016年余下时间仍将高于纪录低位，这也从另一个角度说明，美元五年来的上涨势头已经完结。
全球53名受访汇市分析师中，有39人表示巴西雷亚尔BRL=、土耳其里拉TRY=和南非兰特ZAR=D3等货币在年底前不太可能重返近期低位，虽然一些货币面临本国政治纷争和信用评级遭调降的不利因素。
本周进行的汇率调查结果也支持了这种看法。一年后里拉兑美元料走软至3.06，兰特和雷亚尔预计分别降至16.00和3.90，但均高于近期低点。
“我认为暂时不会回到纪录低位，因为新兴市场数据整体来说还好。外部不利因素确有加剧，主要是全球增长疑虑，”Informa Global Markets的Christopher Shiells表示。
高收益货币兑美元自1月以来扳回部分跌幅，因投资者对美国进一步升息的前景愈发怀疑，而且对中国经济硬着陆的担忧减轻。
巴西雷亚尔和俄罗斯卢布RUB=的表现出色，今年以来上涨约10%。
新兴市场货币的强势令一些分析师感到意外，他们担心卖压将很快出现。分析师指出，美元兑日圆和欧元等主要货币料将走强。
不过意大利裕信银行(UniCredit)分析师Kiran Kowshik称，许多新兴市场货币未来几周仍倾向于上涨，例如土耳其里拉、南非兰特和印度卢比。
“随着时序进入5月，那句老话‘5月卖出离场’可能更适用于本币债券，不过资金流入新兴市场股市的趋势可能还会持续，”他在报告中写道。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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