调查：新兴市场货币料将守住阵地 年底前不会重返纪录低位

路透巴西利亚/约翰内斯堡5月4日 - 一项路透调查结果显示，近期展开反弹后，新兴市场货币汇率在2016年余下时间仍将高于纪录低位，这也从另一个角度说明，美元五年来的上涨势头已经完结。

全球53名受访汇市分析师中，有39人表示巴西雷亚尔BRL=、土耳其里拉TRY=和南非兰特ZAR=D3等货币在年底前不太可能重返近期低位，虽然一些货币面临本国政治纷争和信用评级遭调降的不利因素。

本周进行的汇率调查结果也支持了这种看法。一年后里拉兑美元料走软至3.06，兰特和雷亚尔预计分别降至16.00和3.90，但均高于近期低点。

“我认为暂时不会回到纪录低位，因为新兴市场数据整体来说还好。外部不利因素确有加剧，主要是全球增长疑虑，”Informa Global Markets的Christopher Shiells表示。

高收益货币兑美元自1月以来扳回部分跌幅，因投资者对美国进一步升息的前景愈发怀疑，而且对中国经济硬着陆的担忧减轻。

巴西雷亚尔和俄罗斯卢布RUB=的表现出色，今年以来上涨约10%。

新兴市场货币的强势令一些分析师感到意外，他们担心卖压将很快出现。分析师指出，美元兑日圆和欧元等主要货币料将走强。

不过意大利裕信银行(UniCredit)分析师Kiran Kowshik称，许多新兴市场货币未来几周仍倾向于上涨，例如土耳其里拉、南非兰特和印度卢比。

“随着时序进入5月，那句老话‘5月卖出离场’可能更适用于本币债券，不过资金流入新兴市场股市的趋势可能还会持续，”他在报告中写道。(完)