上半年新兴市场非金融类公司债发行量达到26万亿美元--调查

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约9月26日 - 根据周一发布的一项调查，今年上半年新兴市场的非金融类公司债增加至逾26万亿美元，照此发展将超过新兴市场国民生产总值(GDP)总额的100%。
国际金融协会(IIF)报告称，今年上半年新兴市场企业发行的公司债增加1.6万亿美元，因企业继续利用投资者对新兴市场债偏好上升的情况来发债；新兴市场公司债的收益率普遍高于发达国家企业发行的公司债。
估计新兴市场的人均负债要比2010年的水平高出约60%，中国、沙特阿拉伯、泰国和韩国自2010年以来的人均家庭负债涨幅最大。
发债量涨幅最大的国家是中国、沙特和波兰。而巴西、匈牙利和俄罗斯为跌幅最大的国家。
2016年上半年，家庭、政府、金融和非金融企业的全球负债总计增加逾10万亿美元，超过216万亿美元，相当于全球GDP的327%。
涨幅最明显的是非金融企业发行的公司债，增加3.3万亿美元至逾63万亿美元，政府发债上涨3.3万亿美元至近59万亿美元。
报告称，今年上半年，成熟市场的债务总量迅速接近GDP的400%，该市场的发债总量增加8万亿美元至逾163万亿美元。
这令其负债水平达到了发达国家GDP的393%，比十年前高出逾50个百分点。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
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