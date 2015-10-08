调查：新兴市场货币跌势尚见不到尽头

图为在巴西拍摄的雷亚尔及美元现钞。 REUTERS/Ricardo Moraes

路透巴西利亚/班加罗尔10月7日 - 周三公布的路透调查显示，新兴市场货币未来几个月将进一步下滑，因投资者担心全球经济放缓并寻求避险。

路透对包括巴西雷亚尔、土耳其里拉和南非兰特在内的新兴市场货币所做调查显示，尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)对何时升息犹豫不决，但美元兑主要新兴货币或将创下新高。

策略师数月来一直呼吁新兴市场货币进一步贬值。但近几周的跌势令许多人感到意外。

例如，巴西雷亚尔过去一年累计下挫57%；根据调查预估中值，12个月后雷亚尔兑美元较10月6日收盘价料进一步走贬8%，至4.15雷亚尔。

尽管现在还没有像前几次危机那样出现资本流动突然中止，但资金已经在稳步撤离新兴经济体。根据国际金融协会(IIF)近期发布的一份报告，今年将是新兴经济体1988年以来首次出现资本净流出。

鉴于中国及其他主要新兴经济体的成长前景黯淡，上述前景不大可能会改变，特别是在全球金融市场动荡的背景下。

“我们认为新兴市场可持续上扬仍将难以实现，”Brown Brothers Harriman以Win Thin为首的策略师在研究报告中称，“2016年最好的情况也就是企稳。”

根据此项调查的预期中值，12个月后，南非兰特兑美元料较周二收盘价下跌4%至14.00兰特。土耳其里拉兑美元料贬值7%至3.15，而墨西哥披索预计上涨近2%至16.36。

汇价快速下跌已经促使墨西哥和印尼等多国央行加大市场干预力度以保护本国经济。受访策略师指出，巴西、中国和瑞士是最有可能继续面临干预汇市沉重压力的国家。(完)