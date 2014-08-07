调查：新兴市场货币未来一年可能再遭卖压

路透班加罗尔8月6日 - 路透对汇市分析师的查访结果显示，未来一年新兴市场货币遭遇另一波卖压的风险偏高，不过他们预期新一波卖压料没有今年稍早那么剧烈。

本周接受路透调查的33名策略师中，26名认为未来一年资金再次从新兴经济体出走的风险较高，其中三名表示风险“非常高”。剩余七名分析师称风险较低。

不过由于美国联邦储备委员会(美联储/FED)正循序撤除货币刺激措施，且市场大致消化了明年稍后美国将升息的预期，分析师预计卖压的发生应不致过于突然，规模也不像先前那么大。

期待已久的美元涨势终于实现，美元7月普涨。随着正向的美国经济数据巩固美联储明年将收紧货币政策的预期，未来一年美元料继续上扬趋势。

若不看亚洲和拉丁美洲，土耳其里拉TRY=和南非兰特ZAR=D3是今年初新兴市场卖压的焦点；那促使了两国央行调升利率--土耳其利率升幅尤其大。

里拉兑美元六个月后料跌至2.19，一年后料来到2.22。FXTRY里拉/美元去年贬值逾15%，最新约报2.16。

兰特兑美元一个月后料交投于10.70的当前水准附近。之后下滑，六个月后料跌至10.73，一年后则贬至10.80。FXZAR兰特今年已跌近3%。

而俄罗斯卢布兑美元RUB=未来一年料跌至纪录新低，因对俄罗斯实施的经济和金融制裁，让投资者将资金撤出。

卢布/美元当前在36.20，今年已跌10%，是表现最差的新兴市场货币。

路透调查的分析师预估，卢布兑美元一年后料走跌至37.20，那将使卢布创下新低水准。FXRUB

“美国和欧盟进一步制裁俄罗斯的风险，及可能引来的报复行动，料对卢布短期和中期走势都造成影响，”荷兰合作银行汇市和利率策略师Christian Lawrence在报告中指出。(完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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