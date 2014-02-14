调查：欧元区通缩威胁比欧央行所称更“严峻”

图为面值10欧元的新币。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

* 46位分析师中有22位认为欧元区面临的通缩威胁“有些严峻”

* 虽仅为少数，但有更多分析师称欧央行低估了通缩威胁

* 欧洲央行不愿改变货币政策的主因为缺乏利器

* 尽管通缩担忧加剧，通胀预估维持不变

路透班加罗尔2月13日 -周四公布的路透调查显示，欧元区面临的通缩威胁，要较欧洲央行所声称更为严峻，因二线经济体施行的节支措施已推低物价。

欧洲央行淡化区内通缩的可能。不过在2月7-13日路透调查中，受访的46位分析师中有22位认为该风险“有些严峻”，有八位认为“严峻”。有14位称并不严峻，有两位分析师称不存在通缩风险。

虽然仅是少数，但有愈来愈多分析师认为，央行低估了通缩威胁；不过这些分析师并没有十足的证据，足以将这些风险转化为实际的预估值。

分析师普遍仍认为今年的通胀率均值将在1.0%，持平上月调查水准，仍远低于欧央行青睐的2%目标。

“由于德拉吉表示过通胀率受抑将持续一段时间，我们可以推断出他实际上将接近但低于2%的通胀目标宣布暂停了，”Westpac分析师James Shugg表示。

“主要问题一直是欧洲央行应对通胀率降低作何反应。”

11月，欧洲央行将再融资利率降至纪录新低0.25%，出乎多数预测者和投资者意料。存款利率仍为零。

现在欧洲央行面临的挑战是找到解决通胀率持续降低的方法。

实际上，在向银行系统注资逾1万亿欧元廉价贷款以及几乎再无降息空间后，参与本次调查的受访者表示欧洲央行的选项有限。

尽管欧洲央行官员曾表示可能实施负利率以促使银行发放贷款，而不是将资金束之高阁，但仅有三位分析师预计央行会这么做。

欧洲央行执委科尔周三在路透欧元区峰会上表示，下调存款利率“是我们在慎重考虑的选择，不过不要抱太大期望。”

通胀率最低的五个成员国--希腊、塞浦路斯、葡萄牙、西班牙和爱尔兰，均曾接受某种形式的救助并随之推行痛苦的节支计划。

希腊12月通胀年率为负1.8%。根据初步数据，欧元区1月整体通胀率为0.7%，低于12月的0.8%。

上述五个经济体的失业率因缩减开支而大幅上升，进一步打击消费者需求。在欧元区第四大经济体西班牙，失业率已经蹿升到了26%。

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**恶性循环**

欧洲央行决策者不认为欧元区有落入物价下滑恶性循环的风险。物价下跌会让消费者推迟支出，进而又推低物价。

周四公布另一份专业预测者的欧洲央行调查亦预期，未来五年彻底陷入通缩的风险偏低。

“尽管最有可能的情况是泛欧元区的通缩可望避免，但关于低通胀的担忧并非是无的放矢，”高盛分析师写道。

分析师并维持对2014年和2015年经济成长预估不变，持平于上次调查的1.0%和1.4%。(完)

(编译 孙茉莉/石冠兰/洪曦/戴素萍 审校 龚芳/张荻/徐文焰/李爽)

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