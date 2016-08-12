调查：欧元区经济前景料稳定但欲振乏力 欧央行货币政策可能近极限

路透8月11日 - 根据一项路透调查，欧元区经济前景依然稳定但欲振乏力，暗示英国公投脱离欧盟衍生出的主要风险目前暂局限于英国本身。

英国央行上周降息并重启购债计划以缓和公投退欧的冲击，未来料将进一步宽松政策，这给欧洲央行(ECB)带来跟进出台更多宽松举措的压力。

但经济分析师们对欧洲央行还留有多少弹药可供利用，并没有太大信心。

路透对逾60名分析师所做的最新调查显示，欧元区通胀率今年平均料仅有0.3%，明年料为1.3%，最早要到2019年才能达到欧洲央行的目标。

虽然此次调查结果和上个月的调查相去不远，和欧洲央行启动量化宽松前的通胀预估差距也不大，但分析师的预测显示，最高的预估降低而最低的预估也进一步更低。

对经济增长的预测亦没有太大变化，最低的预估值更低了。

欧元区经济今年在良好开局后失去动能，目前预估国内生产总值(GDP)到明年初之前每季平均增长0.3%，之后平均增长0.4%直到2017年底。

“我们的预测暗示，欧元区经济不景气的持续时间将比我们和欧洲央行预期的要久，”法国巴黎银行市场经济学全球主管Paul Mortimer-Lee在报告中写道。

“这主要归因于今年提振增长的部分暂时性因素逐渐消退，而非英国退欧。”

调查显示，欧洲央行料维持负存款利率不变直到2017年底；只有少数几位分析师预期会进一步调降。(完)