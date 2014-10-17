调查：欧元区步履维艰 压抑全球经济成长和通胀

路透10月16日 - 各项路透调查显示，随着通胀放缓笼罩全球，仍不稳定的全球经济成长前景变得更为暗淡，使得各家央行很难退出激进的货币刺激政策。

近期金融市场遭遇挫跌，令人关注欧元区再次衰退会给全球经济成长造成的风险。几年以来，央行注入流动性等刺激举措，支撑着金融市场。

实际上，过去一周路透在全球各地所做的调查显示，未来一年世界经济面临的最大风险就是欧元区通货紧缩或再次陷入衰退，其次是中国经济成长放缓风险。

欧元区仍未摆脱经济成长和通胀疲弱的泥沼，甚至其最大成员国德国也濒临衰退，意大利物价水平出现下降。

“近期数据表明，欧元区比最初的预想更容易受到打击，”荷兰合作银行(Rabobank)分析师Elwin de Groot表示。

“特别是近期包括中国在内的新兴市场成长放缓，打击了欧元区核心经济体，特别是德国的经济活动。”

今年全球经济料成长3.1%，大体持平于2013年的水准。

但对明年经济增幅的预估，从三个月之前估测的3.7%降至3.6%，也低于国际货币基金组织(IMF)近期下修后的预估值3.8%。

**双重危机**

过去几个月，许多经济体的通胀率大幅下滑，某些地区消费者物价涨幅远低于当地央行设置的稳定目标。

多数调查涉及地区的消费者物价料仅温和上涨，其中包括欧元区，该地区9月通胀率下滑至0.3%危险水平。

“9月通胀率如此之低，使人更加忧虑欧元区仍在不断滑向通缩，”ING Financial Markets分析师Martin van Vliet表示。

德国指标公债收益率近几天已跌至低于1%的纪录低位。

尽管欧洲央行将存款利率调降至负值、向银行提供低成本贷款促使其将资金放贷给企业，并启动民间资产购买计划，但27位回答额外问题的分析师中超过半数表示，这些措施将无助于推升通胀率。

这样一来，欧洲央行几乎已无政策调控空间。21位分析师中有18位表示，如果欧洲央行最后决定像美联储与英国央行那样购买主权债，那么可能在明年6月前行动。

和过去几年一样，欧元区经济将会落后其它西方经济体。美国料成为领头羊，但最新调查显示，美国通胀前景已大幅下降。

美元走强亦令美国通胀预期承压。

尽管调查显示，美联储可能在2015年第二季收紧政策，但这与美国利率期货市场走势恰成对比，后者最近几天将首度升息时机的预估推后至明年底。

英国的情况也类似，通胀率与股市双双下跌，基本上已经打消了英国央行今年升息的预期，不过路透调查中2015年初的升息时点预期未作调整。

直到最近，金融市场还全然相信明年初升息的看法。但如今，市场预期明年稍晚才是升息的时间点，官方预估与市场反映脱节的情形更加明显。

“我们现在认为，低通胀、国际经济不确定性，加上薪资压力不强，意味着货币政策委员会将把升息延后至明年8月，”Investec首席分析师Philip Shaw表示，他在周三改变了11月升息的看法。

英国9月通胀率大幅放缓至仅1.2%，为五年来最低，并且预计在明年底之前都不会达到英国央行2%的目标水准。

英国经济成长一直相对稳健，明年每季增速料从上季的0.7%仅小幅放缓至0.6%，与9月时的预估一致。

**新兴市场成长滞后**

成长乏力并不仅仅是发达经济体的担忧。主要新兴市场国家如巴西在重振经济方面也步履维艰，其成长速度尚未恢复到2008-09年金融危机之前的水平。

根据调查，拉美经济面临数年的增长疲弱和市场波动，分析师再度大幅下调该地区经济成长预估。

“我们很快会回到危机前的成长水平，这种看法真的只是一厢情愿，”英国咨询公司Maplecroft的拉美地区分析师Michael Henderson表示。

路透对335家中国企业的分析显示，企业今年的资本支出料减少约7%，创全球金融危机以来最大年度降幅。

这凸显了中国遏制经济放缓所面临的挑战。中国今年经济增速料降至24年来最低，房地产市场降温令情况恶化。(完)

(编译 王颖/陈宗琦/王兴亚；审校 张涛/郑茵)

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