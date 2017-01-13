调查：欧元区多国选举在即 不确定性令经济复苏面临考验

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透1月12日 - 周四公布的一项路透调查显示，近来对于欧元区经济增长和通胀形势终已好转的乐观看法，恐面临考验；而且唯有几个国家今年的选举不出现重大意外打击，那样的观点才能维持。
调查回覆者预估2016年第四季及2017年第一、二季欧元区经济料各增长0.4%，今明两年全年平均各增长1.5%，通胀率料各为1.4%。
欧元区去年第三季经济增长0.3%，增幅同于第二季，所有成员国经济均有扩张，即便是希腊等非核心国家亦然。
但此后有迹象显示增长增强。例如11月欧元区工业生产跳增，德国去年底创五年来最快经济增速。
然而路透本周对逾65名经济分析师的调查显示，分析师对增长和通胀的预估基本与前次调查的变动不大，回覆者称因英国公投退欧及特朗普当选美国总统后，保护主义心态抬头造成的不确定性所致。
今年德国、法国、荷兰都将举行选举，以及可能还有意大利。
近来汇率、债券收益率(殖利率)和主要经济体的路透调查，都出现类似趋势。
“欧洲今年可能日子不好过，”Moody's Analytics的分析师TomasHolinka表示。
“尽管我们预期经济扩张速度跟2016年差不多，但对2017年多国大选的政治焦虑可能让经济陷入混乱；同时英国退欧的艰困磋商则可能抑制贸易。”
对一个额外问题作出回答的受访者中，绝大多数人表示，欧元区经济没有足够的动能抵御来年的政治大变动。
意大利上个月的宪法公投，掼压欧元兑美元跌至21个月低位；尽管其对金融市场的影响不若英国2016年6月的英国退欧公投，但它的确增强了政治不确定性。
上周路透调查预测，分析师平均预测欧元/美元12个月后将从现在的1.06贬值到1.04美元，同时受访者的预测中值显示，2017年降至或跌破平价的可能性为50%。
**欧洲央行**
欧洲央行已斥资逾1.4万亿欧元主要买进主权债，上个月还意外表示，自4月起将缩减每月购债规模至600亿欧元。目前为每月800亿欧元。
此举令金融市场大感意外，因为欧元区的通胀率仍仅为欧洲央行略低于2%的目标水准的一半左右，尽管数年来大举印钞，而且推行了零政策利率和负存款利率。
尽管欧元区12月通胀达到三年半来最高水平，但通胀前景仍然偏弱。
受访的超过60名分析师中，没有人预估今、明两年通胀率为2%。
受访分析师一致表示，在4月开始调降月度购债计划规模后，欧洲央行的下一步举措将是进一步削减量化宽松规模。至于欧洲央行1月19日的会议，所有分析师皆预估该央行将维持政策稳定。
**欧元区普遍表现温吞**
最新的调查中，欧元区许多主要国家的长期成长预估都出现下调。
德国至2018年中将维持每季经济成长。2017年平均通胀率料为1.6%。
调查发现，2017年法国经济成长率料为1.1%、意大利为0.8%，爱尔兰则为3.5%。(完)
(编译 张若琪/戴素萍/陈宗琦；审校 杜明霞/徐文焰/张荻)
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