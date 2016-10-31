调查：欧洲投资者10月欧元区债券持仓升至一年高位

路透伦敦10月28日 - 周五的路透调查显示，欧洲投资者10月对欧元区债券的持仓升至了一年高位，其中大部分投资者预计欧洲央行将把购债计划延长至明年3月以后。

在其全球固定收益投资组合中，欧洲资产投资者将其对欧元区债券的持仓提高逾五个百分点至57%，为2015年10月以来的最高位。

欧洲央行10月20日会议维持超宽松货币政策不变，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性，近日流传的央行将开始逐步撤走1.74万亿欧元资产购买计划的传言不攻自破，这在10月14-26日期间对16名基金经理和首席投资官进行的调查结果中也得到了印证。

该购债计划目前将于3月结束，但欧洲央行总裁德拉吉表示届时不会骤然结束计划，将缓慢行事。

因此回答有关欧洲央行政策问题的受访者中，85%的人预计欧洲央行不会在3月结束资产购买计划，或许会将其延长三或六个月。

欧元区债券持仓增加之际，投资者对债券的整体持仓则下降至40.7%，为2016年4月以来的最低水平。

然而投资者仍青睐新兴债市，债券持仓从9月增长两个百分点至7.2%。投资者还增加了对新兴股市的投资，在全球股票投资中，除日本外亚洲股票投资增加至8.4%，为2013年4月以来的最高位。

在其全球平衡型投资组合中，投资者的股票持仓比例略微缩减至42.3%，现金比例增加1.5个百分点至8.2%，为4月以来的最高水平。(完)