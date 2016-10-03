调查：欧洲投资者削减对英国与欧元区股票持仓 英退后续疑虑未除

路透伦敦9月30日 - 欧洲投资者9月对英国股市的曝险下降至两年低点，对欧元区的持仓则下降至去年5月来最低水平，因英国退欧后续经济影响的不确定性犹存。

路透在9月15-28日对16位基金经理与投资长所做的月度资产配置调查显示，投资者将投资组合中英国股票的配比调降至5.8%，为2014年10月来最低。6月23日英国退欧公投前为7%。

欧洲投资者也将固定收益投资组合中的英国持仓调降近1%，至1.8%，为至少五年来最低水平。

尽管英国退欧公投迄今对英国经济的影响相当有限，劳动力市场与零售销售仍然表现不错，Pioneer Investments多元资产投资全球主管Matteo Germano表示，公投的后果已逐步浮现。英国退欧也可能拖累欧洲成长，尤其是2017年。

在这样的前提下，基金经理也将欧元区的股票持仓比例削减2个百分点至31.5%，为2015年5月来最低。

不过投资者全球均衡投资组合中的整体股票投资，则升至42.7%，为5月来最高水准。

在股市投资组合中，欧洲投资者偏好美股，对美股的持仓增加3.6个百分点，至41.1%，创下2014年10月来最高水平。

欧洲投资者对日股的持仓也由8月的5.8%升至6.2%。(完)