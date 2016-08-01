调查：欧洲投资基金削减欧元区债券持仓 转投新兴市场债券

路透伦敦7月29日 - 路透的最新资产配比调查显示，欧洲投资者已将欧元区债券持仓削减到至少是五年来的最低水准，并正在转战新兴市场债券以寻求更高的收益率。

发达国家债市的低收益率甚至是负收益率，已令投资者越来越沮丧。英国6月公投决定退出欧盟，令本已因多年货币宽松政策而承压的债券收益率雪上加霜，发达国家债券的收益率接连触及纪录新低。

德国期限在15年以下的公债的收益率目前已为负值，意味着投资者借钱给政府实际上还要倒贴钱。

这也难怪欧洲资产配置者在7月的路透调查中用脚投票，他们将欧元区债券的持仓从6月的51.5%削减至45.8%。

但受访者已增加新兴市场债券配比，将亚洲(不包括日本)债券的配比提高近一倍至1.7%。拉丁美洲债券投资配比从6月的2.3%增至3.4%，非洲和中东债券投资配比从上月的0.8%增至1.2%。

调查显示，欧洲投资者还将美国债券配比从6月的28.1%提高至29.9%。

在全球投资组合中，投资者的总债券配比升至43.2%，创至少是五年来的最高水准，也高于6月的41.4%。

他们还将总股票配比从43.2%削减至41.3%，并将现金配比削减至6.5%，创2016年2月以来最低。

但公债配比降至49.7%，为去年8月以来最低。(完)