调查：欧洲投资基金削减欧元区债券持仓 转投新兴市场债券

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月29日 - 路透的最新资产配比调查显示，欧洲投资者已将欧元区债券持仓削减到至少是五年来的最低水准，并正在转战新兴市场债券以寻求更高的收益率。
发达国家债市的低收益率甚至是负收益率，已令投资者越来越沮丧。英国6月公投决定退出欧盟，令本已因多年货币宽松政策而承压的债券收益率雪上加霜，发达国家债券的收益率接连触及纪录新低。
德国期限在15年以下的公债的收益率目前已为负值，意味着投资者借钱给政府实际上还要倒贴钱。
这也难怪欧洲资产配置者在7月的路透调查中用脚投票，他们将欧元区债券的持仓从6月的51.5%削减至45.8%。
但受访者已增加新兴市场债券配比，将亚洲(不包括日本)债券的配比提高近一倍至1.7%。拉丁美洲债券投资配比从6月的2.3%增至3.4%，非洲和中东债券投资配比从上月的0.8%增至1.2%。
调查显示，欧洲投资者还将美国债券配比从6月的28.1%提高至29.9%。
在全球投资组合中，投资者的总债券配比升至43.2%，创至少是五年来的最高水准，也高于6月的41.4%。
他们还将总股票配比从43.2%削减至41.3%，并将现金配比削减至6.5%，创2016年2月以来最低。
但公债配比降至49.7%，为去年8月以来最低。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。