调查：欧洲基金经理在特朗普当选美国总统后减码新兴市场资产

路透伦敦11月30日 - 由于担心特朗普当选美国总统后的影响，欧洲投资者在11月抛售新兴市场资产，并增加了欧元区债券持仓，因预计欧洲央行将继续购买债券。

路透的月度资产配置调查显示，由于担心特朗普可能课征较高的贸易关税，加上预计大幅增加财政支出将导致美国加速上调利率，基金将新兴市场的股票投资配比从16.7%削减至13.3%。

对14位欧洲基金经理人和投资长的调查显示，基金还将新兴市场债券投资配比从14.5%下调至12.8%。此次调查在11月18-28日期间进行。

Bank J Safra Sarasin的资产配置策略师Jan Bopp称，自美国大选以来，由于美国公债收益率在特朗普将推出财政刺激措施的预期提振下大幅上涨，新兴市场在过去几周处境艰难。

随着美元指数升至近14年高点，拖累了新兴市场货币走势，加上保护主义政策的不确定性，投资者变得越来越谨慎。

“短期来看，我们预计将延续相对温和的负面趋势，直至美国贸易和货币政策变得更加明朗，”Bopp说。

调查还显示，基金经理已将其全球债券投资组合中欧元区债券的比例提高到了59.8%，为2015年3月以来最高水平，比今年7月时提高了14个百分点。

欧洲央行消息人士之前告诉路透，几乎可以肯定，央行会在明年3月初原定到期日后继续购债，投资者因而预计欧洲央行将扩大资产购买计划，保持公债收益率的低水平。

欧洲央行将在12月8日的会议上决定是否继续购债。

欧洲基金经理对政治风险、以及英国脱欧后日益兴起的民粹主义仍然心存担忧；意大利修宪公投将在12月进行，明年德国、法国及荷兰还将举行大选。

在其全球投资组合中，欧洲投资者将整体股票投资比例削减到了40.5%，为至少五年来的最低水平；并将债券投资比例提高到了42.4%，为2016年8月来最高。

尽管82%的受访者称全球债市数十年的看涨行情已结束，但部分人认为，美国经济的健康状况不能保证长期收益率出现大幅反弹。

“实际收益率或将在接下来六到12个月中回调，”法国外贸银行(Natixis)资产管理部门策略师Raphael Gallardo说道。“最终，债券收益率将不得不在2017年底之前跌回特朗普当选之前的水平，除非出台大幅刺激措施。”

类似的，Bank J Safra Sarasin的BOPP也表示，从技术角度看，美国10年期公债收益率需要超越3-3.25%，收益率的长期下行趋势才能被打破。(完)