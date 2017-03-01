调查：欧洲基金调降股票投资配比 规避政治风险

路透伦敦2月28日 - 由于担心在即将到来的大选中右翼势力崛起，欧洲投资者将欧元区股票持仓调降至两年低点，并称他们在通过期权、黄金和做空法国债券对冲风险。

路透最新月度调查采访了17只欧洲基金，整体而言受访者也对股市持谨慎态度。由于美国总统特朗普对政策的选择存在不确定性，欧股涨势最近已经乏力。

2月13日至24日进行的调查显示，美国标准普尔500指数.SPX市值首次超过20万亿美元关口，欧洲股市也因对经济增长的乐观看法而跳涨至14个月高位。此次调查期间全球股市触及纪录高位。

但与此同时，在荷兰、法国和德国举行选举前，对欧洲政治的不安情绪逐步升温。民调显示，法国反欧盟的候选人勒庞支持率上升，这尤其让投资者感到担心。

Bank J Safra Sarasin资产配置策略师Jan Bopp认为，欧洲选举以及特朗普是主要的风险。

“欧洲民粹主义和政治激进势力的崛起可能扰乱该地区的经济复苏步伐，”他说。

然而基金经理们并不认为短期内欧元会解体。回答这一提问的基金经理中，没有人说为这一结果做了防备。但一些基金经理通过提高债券持仓、削减股票持仓来降低投资组合面临的风险。

尽管有明显迹象显示经济复苏，但当月欧洲股市投资配比仍下降2个百分点至29%，为2014年11月以来最低，低于上年同期的35%。

对欧洲债券投资配比升至59.5%，为11月以来最高。

在全球投资组合中，股票占比降至43.9%，为三个月低点，债券占比则升至40.2%，较1月时上升1.5个百分点。

对美国股市投资配比略降至40.8%，不过距离2015年10月所及高点仍不远。日股仍需求旺盛，投资配比在13个月高位8.4%。日经指数.N225已连涨四年，但今年迄今仅升0.4%。

此外，美国有可能会给中国、德国和其他主要贸易伙伴国贴上汇率操纵的标签，此举以及后续采取的举措将不利已然低迷的全球贸易。

回答这一提问的受访者中只有一位认为会发生这种情况，不过所有人都承认存在政治驱动决定的风险。

“虽然我们认为不会出现这种局面，但美国...将点名干预汇市的任一国家、指其操纵汇率的风险相对较高，”NN Investment Partners跨资产资深分析师Pieter Jansen表示。

“面临这种风险最高的是中国，或许也可能是日本。”(完)