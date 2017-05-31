调查：欧洲基金经理5月提高欧洲股票配比 削减美股配比

路透伦敦5月31日 - 欧洲基金经理5月将美国股票配比削减至10个月以来最低，因估值过高，且华盛顿政治动荡，欧洲基金经理转而提高了欧洲和新兴市场股票的配比。

参与路透调查的14家欧洲资产管理公司的总体股票配比升至44.7%，创1月以来最高水准，同时将固定收益投资配比提高至40.4%的六个月高点。调查还显示，欧洲资产管理公司减少了现金和房地产投资配比。

由于押注美国总统特朗普刺激经济的承诺能提振增长，美国股市.SPX .DJI .IXIC触及纪录高点，市场参与者认为，美国股票估值过高。特朗普曾承诺“大规模”减税，但尚未推进相关立法。围绕特朗普政府与俄罗斯接触的指控令特朗普受到质疑。

这项在5月15-30日进行的调查显示，在股票投资组合中，对美国股票曝险降至36.1%；对欧元区股票曝险升至34.7%；对新兴欧洲股市的曝险上升至3.5%，为2016年9月以来最高。

基金经理一致预期，在亲欧盟的马克龙赢得法国总统选举之后，欧洲大陆股市仍有上涨空间。

“法国的政治风险已经下降，投资者对于欧洲股市的未来表现变得更加乐观，”Bank J Safra Sarasin的资产配置策略师Jan Bopp表示

“长期以来，政治上的不确定性使得外国投资者尤其不愿意投资欧元区，导致其与美国股市相比，价值明显被低估，”他补充说，并称欧元区经济数据也看起来要好得多。

**英镑问题**

调查还发现，在6月8日英国议会提前大选之前，投资者将所持英国股票比重减持6.7%。

自近一年前英国公投退欧以来，英国股市一直保持稳步上涨；公投退欧导致英镑GBP=下滑，令那些海外获利占大部分的蓝筹股企业受益。

但自英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)4月18日要求提前大选以来，英镑兑美元的涨幅已达3.8%。

民调最初显示，特雷莎·梅所在的保守党将获绝对多数席位，但近几周保守党的领先优势已大幅下降，最新的YouGov民调预测，保守党可能在议会失去多数党地位。

路透调查中60%的投资者预计，若保守党在大选中大胜，将使特雷莎·梅在眼前的退欧谈判中更有实力，从而将使英镑走强。但有人则认为这种结果可能会不利于英镑。

“(英镑)在当前水平上是考虑了中期内我们可以预见的所有可能出现的好消息，”锋裕投资(Pioneer Investments)多资产投资部门全球主管Matteo Germano表示。

“英国选举结果无法再给英镑添加利好，因为如果保守党获得绝对多数，他们就可以将精力集中在退欧谈判上，也许会继续要硬退欧，正如他们一直以来所做的那样，”他说。

固定收益配置方面，基金经理增加了对英国债券的曝险，配置比例增至2.1%，而美国再通胀行情破裂后，基金对美国公债的配置比例上升至24.4%。

投资者还买进日本固定收益品种，配置比例升至2.2%。而欧元区债券配置则下降至50.6%，为2016年8月来最低。

谈到未来风险的问题，这些基金经理称担心中国突然紧缩货币政策，或是这个全球第二大经济体的经济扩张步伐放缓。(完)