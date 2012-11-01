调查：欧洲基金经理10月股票仓位升至15个月最高

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透伦敦10月31日电---一项路透调查显示,欧洲基金经理10月将股票仓位上调至15个月来最高,并削减现金水平,因欧洲央行的刺激举措激励基金经理将资产转至风险较高的资产.
多数基金经理认为欧元区债务危机缓解,受访的18名基金经理中,15名表示明年底希腊仍将留在欧元区;13名相信指标西班牙债券收益率(殖利率)在当前危机中已经触顶.
然而这些投资者并不预期高风险资产可带来任何长期回报,警告称还有包括西班牙和希腊援助谈判、美国财政问题及全球成长疑虑等一连串风险在前.
"欧洲政府公债提供的微薄收益确实将投资者推往别处,高风险溢价对股票有利."Carmignac Gestion投资团队的Sandra Crowl说.该团队管理着逾680亿美元资产.
Crowl表示收益较高加上欧洲央行的购债计划,促使Carmignac提高全球和欧洲基金资产中的股票仓位,但目前断言那是否是长期布局还太早.
"欧洲形势依然多变.节支措施令欧洲出现增长风险,而西班牙和意大利2013年则得面对政策风险,我们将密切关注以在必要时做出反应并调整投资组合的布局."
路透对欧洲大陆21家主要资产管理公司的调查显示,其全球股票仓位比重从前一个月的44.9%增至46.8%,股票配比在7月曾降至不到41%.债券仓位则小幅下降.
避险的现金配比尽管从前月的8.2%降至7.2%,也低於5月12.5%的高峰,但仓位依然偏高,显示投资者仍旧审慎.
欧洲基金经理投资组合中长久以来一直低配的金融类,目前和保健类一道成为组合中超配最多的类别;投资者继续减少收益较低的投资级债券的配置.
"投资者看好金融类将依靠近日市场的缓解形势得益."意大利Credem基金分析师Simone Da Dalt称.该公司管理的资产超过120亿欧元."但金融类仍是高风险、高波动的押注,因为银行和主权国家将继续降低杠杆水平,并整理资产负债表."
欧洲投资者对美国总统选举看法分歧."很难果断看出哪个候选人当选对全球资产市场较有利."Deutsche Bank Private Wealth Management首席投资策略师Elke Speidel-Walz说.
"依过往经验,(大选一过)若现任者当选则对风险资产较有利....相反,若非现任者当选,那麽选举後那年风险资产表现较好...因为市场渐对新总统的战略较为放心和了解了."(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
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