调查：欧洲基金调降英国股票持仓 青睐新兴市场股票与公债

路透伦敦8月31日 - 路透最新的资产配比调查显示，欧洲基金经理将英国股票持仓调降至近两年最低水平，但增加对新兴市场债券与股票的曝险，藉此追求较高收益。

调查显示，投资者总体股票配比仍维持在41.3%，但现金配比升至6.8%。固定收益持仓则是由前月的43.2%下滑至42.8%。这项调查在8月16-30日进行，访问了17名基金经理与投资长。

投资者对于发达国家公债市场的低收益率或负收益率愈发沮丧，因为那等于借钱给那些国家的政府不但没有收益，反而还要倒贴。

“市场将继续对新的经济数据非常敏感，投资者信心依旧脆弱，”瑞银资产管理的策略师Boris Willems表示。

“美国将于今年稍晚举行总统大选，英国退欧公投造成巨大的不确定性并影响英国、欧盟及其他地区的经济，因此政治风险或将成为影响市场波动性的最大因素之一。”

调查显示，投资者将股市投资组合中的英国股票持仓调降至6.6%，为2014年10月来最低水平；对欧元区股票持仓也由35.6%下调至33.7%。

对美股持仓则回升至37.5%。此外，对新兴欧洲、除日本外亚洲以及拉丁美洲股票持仓皆有所增加。

对日股持仓由5.6%微升至5.8%，因投资者预期日本将推出更多刺激举措。

公债方面，日本的财政与货币支持举措，促使投资者买进日债，8月对日债的曝险升至2.6%，增加将近一倍。对欧元区公债曝险也由上月的45.8%，弹升至49.3%，

投资者对美债持仓比例滑落至27.2%，为4月来最低水平。

与此同时，投资者小幅调升对亚洲与欧洲的新兴国家公债持仓，前者由1.7%升至2.6%，后者由2.1%升至2.3%。(完)