调查：欧元区未来一年经济增长料温和 欧洲央行或延长QE计划

2015年2月2日，图为布鲁塞尔欧盟总部大楼外飘扬的欧盟旗帜。 REUTERS/Francois Lenoir

路透11月18日 - 路透对分析师的调查显示，未来一年欧元区经济将以温和速度成长。美国大选结束及英国决定退欧五个月后，分析师的观点几乎没有变化。

尽管美国下月很可能加息，但欧洲央行似乎要继续反其道而行，宣布延续量化宽松举措到2017年3月之后。

英国退欧虽引起震荡，但对英国及欧元区经济成长迄今都没有产生实质影响，未来政治不确定性似乎将继续抑制欧元区经济成长取得更大进步。

距离意大利就宪法改革举行公投还有不到一周的时间，欧洲央行下月也将召开政策会议，明年还有一系列重要事件，包括德国、法国及荷兰将举行大选。

“最近的一系列反建制投票使得欧元区即将到来的政治事件更加引人注目。再加上经济成长和通胀依然低迷，我们预计欧洲央行下月的会议将‘拖延并祈祷’”，Fathom Financial Consulting分析师Florian Baier在报告中写道。

周四公布的欧洲央行10月会议记录显示，该央行决策者上月同意有必要维持史无前例的货币刺激措施，并将在12月决定是否延其规模达1.74万亿欧元的资产购买计划。此外还有迹象表明对薪资增长趋弱的担忧，暗示可能进一步放宽政策。

路透调查中对欧洲央行12月可能采取哪些举措发表看法的分析师中，有80%认为该央行延长量化宽松(QE)计划的可能性最大。QE计划原定于明年3月结束。

其中有些分析师建议，欧洲央行需要对其量化宽松措施进行技术性调整，扩大可购买债券的范围。

少数受访者表示，欧洲央行可能扩大目前800亿欧元的月度购债规模，或者调整可购买资产的组成。只有一名分析师认为，央行将不会对政策做任何进一步调整。

对60多名分析师的最新调查显示，欧元区经济第三季和第四季将维持当前0.3%的季度增速。这与10月调查时的预估一致。

但回答额外问题的分析师中，超过四分之三表示他们的经济增长预估面临的风险更多偏向下档，认为未来一年衰退的可能性有15%，高于上月调查给出的10%。

通胀前景也依然疲弱。今年通胀率料平均为0.2%，2017年预计仅为1.3%，远低于欧洲央行接近2%的目标水准。

在逾50名受访者中，没有人预期通胀率未来一年会达到2%。(完)