调查：欧元区经济可能出现拐点 希腊退出概率达25%

美国国际贸易委员会判定进口的碳及合金钢板损害国内厂商
路透华盛顿5月5日 - 美国贸易官员周五称，反倾销反补贴调查发现，来自八个地区的碳及合金定尺钢板损害了美国生产商，考虑对进口产品征收五年的关税。
路透3月12日 - 路透对分析师的调查显示，近期一些欧元区关键数据的好转，表明当地经济将出现重大转折，尽管他们仍预计希腊退出欧元区的可能性高达25%。l
很多重大经济数据，如国内生产总值(GDP)、零售销售以及采购经理人指数(PMI)初值等均强于预期。有些甚至超过最乐观的预估。
外界预期欧元区通胀率将在2015年年底之前开始上升，脱离目前的负值区域。这可能会使欧洲央行感到振奋。
“现在还不能绝对保证通胀会上升，但各种迹象已更加正面，这是得益于欧元走软、油价挫跌以及量化宽松措施，”莱斯银行集团分析师Hann-Ju Ho表示。
虽然目前分析师似乎已更加乐观，但调查中几名分析师仍不确定，经济能否保持住这种复苏势头。
欧洲央行总裁德拉吉在上周的新闻发布会上表示，他相信央行的购债计划已经开始发挥作用，这使央行人员大幅上修经济成长和通胀预估。
根据本周路透对近70名分析师展开的调查，预计今年欧元区平均经济成长率在1.3%，略低于欧洲央行修正后的预估1.5%；物价水平料将在第四季度开始上升。
对于他们是否像德拉吉一样，相信欧洲央行量化宽松(QE)计划已开始发挥作用的问题，31名分析师中有19名的回答是肯定的。
但希腊退出欧元区的风险确实存在。根据调查中值，希腊退欧的概率几乎达到25%。这与上月的调查预估类似。
“如果谈判进展不大、希腊可能无序退出的话，那么希腊的政治氛围可能会转为支持自行退出，”Oxford Economics分析师Tom Rogers表示。(完)
(编译 王颖；审校 龚芳)
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