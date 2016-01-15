调查：低通胀及成长乏力料成为未来两年欧元区经济特征

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月14日 - 一项路透调查显示，极低的通胀率以及微弱的成长率，料将持续成为欧元经济区的特色，至少持续到明年年底，而欧洲央行扩大每月购债规模的机率非常低。
正当中国经济放缓及人民币贬值处于最近全球金融震荡的台风眼，欧元区情况虽然相对平静，却掩盖不了欧元区目前虽不是太糟，但也有气无力的疲态。
过去一周对100多位经济分析师所作的调查显示，欧元区经济料每季成长0.4%至2017年第一季，只比去年第三季的0.3%成长率高出0.1个百分点。
年成长率平均预估为1.5%。
以近年来欧洲的表现而言，这个成长速度或许不差，但许多人仍认为这个速度不足以降低失业或明显拉升通胀。
“经济成长率应会缓步上升，拉低失业率，最终推高通胀率。但这个改善将会非常缓慢，令人难以满意，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)经济分析师Louis Harreau指出。
“然而，欧洲央行应该不会在已宣布的措施上增加更多宽松动作：扩大宽松会提高措施的效果，但加成效应会更缓慢，而负面影响的加成效果却会更快。”
调查显示，本季通胀率料仅会升至0.6%，远低于上个月调查预估的0.9%。2016年通胀率料平均为0.9%，明年升至1.5%。
分析师预测，未来六个月欧洲央行扩大每月买债规模的机率仅约三分之一，低于12月预估的40%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
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